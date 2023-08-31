Виплати для українців у Польщі — хто може отримати шкільну стипендію

Діти сидять за партами в школі на уроці. Фото: google.com

Учні польських шкіл можуть отримати соціальні виплати, якщо їх родина переживає труднощі. Йдеться про шкільні стипендії та допомогу. Цю можливість мають також й українські біженці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу "Спільно".

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Зазначається, що подати заявку можна з 1 по 15 вересня. Допомога призначена для сімей з низьким доходами, щоб забезпечити базові потреби учнів, яку можуть отримати й українські біженці.

Шкільну стипендію можна отримати таким чином:

повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі — покупка одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Також зазначається, що рішення щодо виплат ухвалюють муніципалітети, на території яких міститься школа.

Які сім'ї можуть отримати допомогу

Стипендію можуть отримати діти, чиї батьки мають такі фактори:

безробіття;

інвалідність;

тяжка (тривала) хвороба;

багатодітність;

алкогольна залежність;

відсутність одного з батьків.

Дохід за місяць на людину не повинен бути більшим ніж 600 злотих (5400 грн). Тому розмір виплат залежить від доходу сім'ї:

176 злотих (1583 грн) на місяць — якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць — якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

"Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника", — зазначають у матеріалі.

Нагадаємо, що українці можуть подати заявки на участь у стипендіальній програмі від польського "Центру Мерошевського". Її головна мета — реалізація щомісячних науково-дослідних проєктів у Польщі.