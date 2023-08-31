Выплаты для украинцев в Польше — кто может получить школьную стипендию

Украинские школьники в Польше могут получить выплаты: кто и сколько
Ученики польских школ могут получить социальные выплаты, если их семья испытывает трудности. Речь идет о школьных стипендиях и помощи. Эта возможность есть и в украинских беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Совместно".
Что предусматривает школьная стипендия
Отмечается, что подать заявку можно с 1 по 15 сентября. Помощь предназначена для семей с низким доходом, чтобы обеспечить базовые потребности учащихся, которую могут получить и украинские беженцы.
Школьную стипендию можно получить следующим образом:
- полное или частичное покрытие расходов, связанных с обучением в школе;
- в натуральной форме — покупка одежды, учебных принадлежностей и материалов.
Также отмечается, что решение о выплатах принимаются муниципалитетами, на территории которых находится школа.
Какие семьи могут получить помощь
Стипендию могут получить дети, чьи родители имеют следующие факторы:
- безработица;
- инвалидность;
- тяжелая (длительная) болезнь;
- многодетность;
- алкогольная зависимость;
- отсутствие одного из родителей.
Доход за месяц на человека не должен быть больше 600 злотых (5400 грн). Поэтому размер выплат зависит от дохода семьи:
- 176 злотых (1583 грн) в месяц — если доход в семье до 300 злотых на человека;
- 106 злотых (953 грн) в месяц — если доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.
"Для получения стипендии необходимо подать заявление в гминный или городской центр социальной защиты населения. Школьные стипендии выплачиваются на основании платежной ведомости в кассе Муниципального центра социальной помощи (MOPS) или переводом на банковский счет заявителя", — отмечают в материале.
Напомним, что украинцы могут подать заявки на участие в стипендиальной программе от польского "Центра Мерошевского". Ее главная цель — реализация ежемесячных научно-исследовательских проектов в Польше.