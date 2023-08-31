Выплаты для украинцев в Польше — кто может получить школьную стипендию

Дети сидят за партами в школе на уроке. Фото: google.com

Ученики польских школ могут получить социальные выплаты, если их семья испытывает трудности. Речь идет о школьных стипендиях и помощи. Эта возможность есть и в украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Совместно".

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Отмечается, что подать заявку можно с 1 по 15 сентября. Помощь предназначена для семей с низким доходом, чтобы обеспечить базовые потребности учащихся, которую могут получить и украинские беженцы.

Школьную стипендию можно получить следующим образом:

полное или частичное покрытие расходов, связанных с обучением в школе;

в натуральной форме — покупка одежды, учебных принадлежностей и материалов.

Также отмечается, что решение о выплатах принимаются муниципалитетами, на территории которых находится школа.

Какие семьи могут получить помощь

Стипендию могут получить дети, чьи родители имеют следующие факторы:

безработица;

инвалидность;

тяжелая (длительная) болезнь;

многодетность;

алкогольная зависимость;

отсутствие одного из родителей.

Доход за месяц на человека не должен быть больше 600 злотых (5400 грн). Поэтому размер выплат зависит от дохода семьи:

176 злотых (1583 грн) в месяц — если доход в семье до 300 злотых на человека;

106 злотых (953 грн) в месяц — если доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.

"Для получения стипендии необходимо подать заявление в гминный или городской центр социальной защиты населения. Школьные стипендии выплачиваются на основании платежной ведомости в кассе Муниципального центра социальной помощи (MOPS) или переводом на банковский счет заявителя", — отмечают в материале.

Напомним, что украинцы могут подать заявки на участие в стипендиальной программе от польского "Центра Мерошевского". Ее главная цель — реализация ежемесячных научно-исследовательских проектов в Польше.