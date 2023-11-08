Українські банки розпочали відеоперевірку своїх клієнтів, — ЗМІ

Клієнти у банку. Фото: novynarnia.com

Українці зіткнулися з нововведенням банків, які почали використовувати відеоідентифікацію для підтвердження особи своїх клієнтів. Клієнти фінансових установ висловлюють своє невдоволення на різних економічних платформах в інтернеті, розповідаючи про несподівані дії банків.

Про це повідомляє "Политика Страны".

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Банки перевіряють своїх клієнтів — що відомо

Основне завдання таких перевірок — переконатися, що операції з рахунку здійснює його законний власник, а не хтось інший.

У вересні українці почали здавати свої банківські рахунки в оренду за певну плату, в середньому близько 500 гривень на тиждень, а іноді й продавали їх третім особам. У мережі з'явилися оголошення про продаж готових карток, особливо популярними виявилися рахунки в Monobank, Приватбанку, А-Банку та інших.

Подібні рахунки найчастіше цікавлять осіб, які раніше стикалися з примусовим закриттям своїх рахунків, включаючи PEP — депутатів, політиків, державних службовців, суддів. Складнощі виникли через те, що банки почали блокувати рахунки до проходження відеоідентифікації, що призводить до необхідності очікування відновлення доступу до коштів.

Люди висловлюють свої претензії, вказуючи на тривале очікування відновлення доступу до власних коштів, що стає для них серйозною проблемою.

"Мій рахунок був заморожений банком під приводом перевірки, чи я використовую карту особисто. Попри встановлення зв'язку з банком, доступ так і не був відновлений, хоча обіцяли розблокувати рахунок після відеоідентифікації. Кошти так і не повернуто, доступ до рахунку залишається закритим", — розповідає один із клієнтів Monobank.

Інший клієнт цього ж банку описує схожу ситуацію: "Я підтвердив, що використовую карту особисто, але зворотного зв'язку не було. Рахунок залишається заблокованим, і мені запропонували чекати 48 годин".

Люди висловлюють своє невдоволення, вказуючи на необхідність багатоденного очікування, доки банк завершить процес перевірки та розблокування рахунків. Клієнти не бажають терпіти відсутність доступу до своїх грошей, а банки пропонують чекати до п'яти днів.

Чи реагують банки на скарги клієнтів

Як стало очевидно, банки не надто стурбовані скаргами клієнтів.

"Як фінансова установа ми зобов'язані регулярно проводити процедуру ідентифікації клієнтів", — так прокоментували ситуацію представники Monobank.

Що говорять юристи про передачу прав користування банківськими рахунками

Своєю чергою, юристи вказали, що в нинішньому законодавстві України не існує прямої заборони на передачу прав користування банківськими рахунками третім особам, включаючи супутні адміністративні чи кримінальні санкції. Проте стандартні договори, що укладаються між банками та фізичними особами при відкритті рахунків, виключають таку можливість.

Банки зберігають за собою право на блокування та примусове закриття рахунків за порушення умов договору, і зважаючи на все, вони стають більш активними у використанні цього права.

Нагадаємо, рішення про припинення банківської ліцензії та подальшу ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" ухвалив Національний банк України. Відповідне рішення було ухвалено 5 жовтня.

Також ми писали, що Національний банк України закликав українські банки суворіше контролювати картки, які перебувають в окупації мешканців, а також проживають на звільнених територіях.