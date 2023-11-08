Украинские банки начали видеопроверки своих клиентов, — СМИ

Клиенты в банке. Фото: novynarnia.com

Украинцы столкнулись с нововведением банков, которые начали использовать видеоидентификацию для подтверждения личности своих клиентов. Клиенты финансовых учреждений выражают свое недовольство на различных экономических платформах в интернете, рассказывая о неожиданных действиях банков.

Об этом сообщает "Политика Страны".

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Банки проверяют своих клиентов — что известно

Основная задача таких проверок — убедиться в том, что операции по счету осуществляет его законный владелец, а не кто-то другой.

В сентябре украинцы начали сдавать свои банковские счета в аренду за определенную плату, в среднем около 500 гривен за неделю, а иногда и продавали их третьим лицам. В сети появились объявления о продаже готовых карт, особенно популярными оказались счета в Monobank, Приватбанке, А-Банке и других.

Подобные счета чаще всего интересуют лиц, которые ранее сталкивались с принудительным закрытием своих счетов, включая PEPs — депутатов, политиков, государственных служащих, судей. Сложности возникли из-за того, что банки начали заблокировать счета до прохождения видеоидентификации, что приводит клиентов к необходимости ожидания восстановления доступа к средствам.

Люди высказывают свои претензии, указывая на длительное ожидание восстановления доступа к собственным денежным средствам, что становится для них серьезной проблемой.

"Мой счет был заморожен банком под предлогом проверки, использую ли я карту лично. Несмотря на установление связи с банком, доступ так и не был восстановлен, хотя обещали разблокировать счет после видеоидентификации. Средства так и не возвращены, доступ к счету остается закрытым", — рассказывает один из клиентов Monobank.

Другой клиент этого же банка описывает похожую ситуацию: "Я подтвердил, что использую карту лично, но обратной связи не последовало. Счет остается заблокированным, и мне предложили ожидать 48 часов".

Люди выражают свое недовольство, указывая на необходимость многодневного ожидания, пока банк завершит процесс проверки и разблокировки счетов. Клиенты не хотят терпеть отсутствие доступа к своим деньгам, а банки предлагают ожидать до пяти дней.

Реагируют ли банки на жалобы клиентов

Как стало очевидно, банки не особо обеспокоены жалобами клиентов.

"Как финансовое учреждение, мы обязаны регулярно проводить процедуру идентификации клиентов", — так прокомментировали ситуацию представители Monobank.

Что говорят юристы о передаче прав пользования банковскими счетами

В свою очередь, юристы указали, что в нынешнем законодательстве Украины не существует прямого запрета на передачу прав пользования банковскими счетами третьим лицам, включая сопутствующие административные или уголовные санкции. Однако стандартные договоры, заключаемые между банками и физическими лицами при открытии счетов, исключают такую возможность.

Банки сохраняют за собой право на блокирование и принудительное закрытие счетов за нарушение условий договора, и, судя по всему, они становятся более активными в использовании этого права.

Напомним, решение о прекращении банковской лицензии и последующей ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" принял Национальный банк Украины. Соответствующее решение было принято 5 октября.

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