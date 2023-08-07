Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Штрафи за гучну їзду авто: у Раді уточнили, як каратимуть порушників arrow

Штрафи за гучну їзду авто: у Раді уточнили, як каратимуть порушників

7 серпня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за гучну їзду авто — як каратимуть порушників
Працівники патрульної поліції. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні хочуть запровадити покарання для водіїв, які керують транспортними засобами з надто шумним двигуном. Окрім нарахування штрафу, пропонують також позбавляти прав.

Про деталі відповідного законопроєкту розповів представник Податкового Комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Читайте також:

Що пропонує законопроєкт

Як зазначає народний депутат, йдеться про законопроєкт №9564. Він запроваджує покарання за гучну їзду в населених пунктах.

У разі, якщо його затвердять, то на українців, які їздитимуть на авто та мотоциклах із гучними двигунами, чекатимуть такі штрафи:

  • за перше порушення — каратимуть однією тисячею неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень);
  • за друге порушення — двома тисячами неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тисячі гривень). Також позбавлятимуть прав на водіння на три-шість місяців.

Відомо, що понад 80% опитаних громадян підтримують таке покарання.

У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що автором ідеї виступив очільник фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. У списку ініціаторів також ще 21 нардеп.

Інші покарання

Днями в Україні оновили законодавство у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортом. Тепер запроваджено адміністративну відповідальність як для посадовців автомобільних шкіл, так і посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

Розмір штрафу за порушення посадовими особами таких навчальних закладів становитиме 500-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8,5 тис. гривень до 13,6 тис. гривень.

Зокрема, якщо працівник територіального сервісного центру порушив встановлений порядок приймання іспитів на право керування транспортом та видачі посвідчення водія, штраф становитиме 1-2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 тисяч гривень до 34 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

Також у Києві відкрили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз