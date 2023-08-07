Штрафи за гучну їзду авто — як каратимуть порушників

Працівники патрульної поліції. Фото: google.com

В Україні хочуть запровадити покарання для водіїв, які керують транспортними засобами з надто шумним двигуном. Окрім нарахування штрафу, пропонують також позбавляти прав.

Про деталі відповідного законопроєкту розповів представник Податкового Комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Що пропонує законопроєкт

Як зазначає народний депутат, йдеться про законопроєкт №9564. Він запроваджує покарання за гучну їзду в населених пунктах.

У разі, якщо його затвердять, то на українців, які їздитимуть на авто та мотоциклах із гучними двигунами, чекатимуть такі штрафи:

за перше порушення — каратимуть однією тисячею неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень);

за друге порушення — двома тисячами неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тисячі гривень). Також позбавлятимуть прав на водіння на три-шість місяців.

Відомо, що понад 80% опитаних громадян підтримують таке покарання.

У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що автором ідеї виступив очільник фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. У списку ініціаторів також ще 21 нардеп.

Інші покарання

Днями в Україні оновили законодавство у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортом. Тепер запроваджено адміністративну відповідальність як для посадовців автомобільних шкіл, так і посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

Розмір штрафу за порушення посадовими особами таких навчальних закладів становитиме 500-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8,5 тис. гривень до 13,6 тис. гривень.

Зокрема, якщо працівник територіального сервісного центру порушив встановлений порядок приймання іспитів на право керування транспортом та видачі посвідчення водія, штраф становитиме 1-2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 тисяч гривень до 34 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

Також у Києві відкрили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти.