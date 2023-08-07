Штрафы за громкую езду авто — как будут наказывать нарушителей

Сотрудники патрульной полиции. Фото: google.com

В Украине хотят ввести наказание для водителей, управляющих транспортными средствами со слишком шумным двигателем. Кроме начисления штрафа, предлагают также лишать прав.

О деталях соответствующего законопроекта рассказал представитель Налогового Комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Что предлагает законопроект

Как отмечает народный депутат, речь идет о законопроекте №9564. Он вводит наказание за громкую езду в населенных пунктах.

В случае, если его утвердят, то украинцев, которые будут ездить на авто и мотоциклах с громкими двигателями, будут ждать такие штрафы:

за первое нарушение будут наказывать одной тысячей необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен);

за второе нарушение — двумя тысячами необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи гривен). Также будут лишать прав на вождение на три-шесть месяцев.

Известно, что более 80% опрошенных граждан поддерживают такое наказание.

В карточке законопроекта на сайте парламента отмечено, что автором идеи выступил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. В списке инициаторов также 21 нардеп.

Другие наказания

На днях в Украине обновили законодательство в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортом. Теперь введена административная ответственность как для должностных лиц автомобильных школ, так и должностных лиц сервисных центров Министерства внутренних дел.

Размер штрафа за нарушение должностными лицами таких учебных заведений составит 500-800 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8,5 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен.

В частности, если работник территориального сервисного центра нарушил установленный порядок приема экзаменов на право управления транспортом и выдачи водительского удостоверения, штраф будет составлять 1-2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одним из основных изменений является отмена требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.

Также в Киеве открыли специальную инклюзивную автошколу. Учебное заведение запущено в рамках проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью" на базе ведомственных учебных заведений.