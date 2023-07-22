Штрафи в Україні — які проблеми чекають на водіїв через цифровізацію

Працівники патрульної поліції: Фото: google.com

В Україні водіям виписують штрафи за ненадання документів в електронному форматі через мобільний застосунок "Дія". Наявність технічних проблем не зупинить інспекторів виписати постанову про адміністративне стягнення.

Про це повідомляють юристи профільного порталу "Дорожній адвокат".

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За словами фахівців, електронні посвідчення водія, техпаспорт, автоцивілка прирівняні до фізичних водійських документів. Їх дозволено показувати через додаток "Дія" у разі зупинки правоохоронцями. Проте водіям слід пам'ятати, через технічні проблеми, які можуть статися з застосунком, можуть виникнути певні незручності у вигляді штрафу та подальшого оскарження постанови у суді.

Так, юристи описали один з випадків, який стався з водієм. Його свідоцтво про реєстрацію авто було у застосунку "Дія", однак через технічні проблеми у застосунку він не зміг показати інформацію. Інспектори виписали штраф у розмірі 425 гривень за ч.1 ст.126 КУпАПу (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки).

Після цього водієві довелося оскаржувати тимчасові перебої в роботі системи "Дія" у суді. Через визнання факту незадовільної роботи застосунку суд визнав постанову поліції незаконною та скасував штраф.

Юристи зауважують, що відсутність в країні законодавчого регулювання у випадку технічних перебоїв в роботі застосунку Дія" у водіїв можуть виникати подібні труднощі з доведенням своєї правоти.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, як водіїв можуть "розвести" на штраф за кермування напідпитку. Також повідомляли, що водіям можуть виписати штраф 1,4 тис. грн за розмови телефоном за кермом.

Також ми повідомляли, що в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.