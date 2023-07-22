Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Штрафи в Україні: які проблеми чекають на водіїв через цифровізацію arrow

Штрафи в Україні: які проблеми чекають на водіїв через цифровізацію

22 липня 2023 15:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — які проблеми чекають на водіїв через цифровізацію
Працівники патрульної поліції: Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні водіям виписують штрафи за ненадання документів в електронному форматі через мобільний застосунок "Дія". Наявність технічних проблем не зупинить інспекторів виписати постанову про адміністративне стягнення.

Про це повідомляють юристи профільного порталу "Дорожній адвокат".

Читайте також:

Проблеми цифровізації для водіїв

За словами фахівців, електронні посвідчення водія, техпаспорт, автоцивілка прирівняні до фізичних водійських документів. Їх дозволено показувати через додаток "Дія" у разі зупинки правоохоронцями. Проте водіям слід пам'ятати, через технічні проблеми, які можуть статися з застосунком, можуть виникнути певні незручності у вигляді штрафу та подальшого оскарження постанови у суді.

Так, юристи описали один з випадків, який стався з водієм. Його свідоцтво про реєстрацію авто було у застосунку "Дія", однак через технічні проблеми у застосунку він не зміг показати інформацію. Інспектори виписали штраф у розмірі 425 гривень за ч.1 ст.126 КУпАПу (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки).

Після цього водієві довелося оскаржувати тимчасові перебої в роботі системи "Дія" у суді. Через визнання факту незадовільної роботи застосунку суд визнав постанову поліції незаконною та скасував штраф.

Юристи зауважують, що відсутність в країні законодавчого регулювання у випадку технічних перебоїв в роботі застосунку Дія" у водіїв можуть виникати подібні труднощі з доведенням своєї правоти.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, як водіїв можуть "розвести" на штраф за кермування напідпитку. Також повідомляли, що водіям можуть виписати штраф 1,4 тис. грн за розмови телефоном за кермом.

Також ми повідомляли, що в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз