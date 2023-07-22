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Штрафы в Украине: какие проблемы ждут водителей из-за цифровизации

22 июля 2023 15:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — какие проблемы ждут водителей из-за цифровизации
Сотрудники патрульной полиции: Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине водителям выписывают штрафы за непредъявление документов в электронном формате через мобильное приложение "Дія". Наличие технических проблем не остановит инспекторов выписать постановление об административном взыскании.

Об этом сообщают юристы профильного портала "Дорожный адвокат".

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По словам специалистов, электронные водительские удостоверения, техпаспорт, автогражданка приравнены к физическим водительским документам. Их разрешено показывать через приложение "Дія" в случае остановки правоохранителями. Однако водителям следует помнить, что из-за технических проблем, которые могут произойти с приложением, могут возникнуть определенные неудобства в виде штрафа на дальнейшего обжалования постановления в суде.

Так, юристы описали один из случаев, который произошел с водителем. Его свидетельство о регистрации авто было в приложении "Дія", однако из-за технических проблем в приложении он не смог показать информацию. Инспекторы выписали штраф в размере 425 гривен по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки).

После этого водителю пришлось оспаривать временные перебои в работе системы "Дія" в суде. Из-за признания факта неудовлетворительной работы приложения суд признал постановление полиции незаконным и отменил штраф.

Юристы отмечают, что отсутствие в стране законодательного регулирования в случае технических перебоев в работе приложения "Дія" у водителей могут возникать подобные трудности с доказыванием своей правоты.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, как водителей могут развести на штраф за вождение под хмельком. Также сообщалось, что водителям могут выписать штраф 1,4 тыс. грн за разговоры по телефону за рулем.

Еще в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одним из основных изменений является упразднение требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.

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