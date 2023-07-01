Штрафи до 41 тис. грн — яке правило регулярно порушують водії

Працівник патрульної поліції: Фото: google.com

В Україні для водіїв, які попри позбавлення водійського посвідчення сідають за кермо, передбачене суворе покарання. Штрафи за таке порушення можуть сягати 41 тисячі гривень.

Це передбачено статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Штрафи за статтею 126 КУпАП

В Україні посилено покарання за статтею "Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами".

Зараз за таке порушення стягують 20,4 тисячі гривень штрафу. Проте, якщо порушник вдруге потрапить у поле зору патрульної служби після позбавлення прав та сплати першого штрафу, очікується більш жорстке покарання. За повторне порушення розмір штрафу становить 40,8 тисячі гривень. Також суддя може позбавити таких водіїв права керувати авто на пять-сім років. При цьому водії мають тільки 10 днів на оскарження рішення.

Юристи зауважують, що поліція не має права виносити постанову за повторне порушення просто на основі зазначеної статті 126. Якщо водії не оскаржать першу постанову у визначений термін, тільки тоді можуть виписати штраф у більш ніж 40 тисяч гривень.

Примітно, що раніше розмір штрафу за керування транспортом після позбавлення водіння становив тільки 510 гривень. Покарання посилили з метою встановлення належного ефекту на порушників.

Скільки штрафів сплатили водії

Згідно з відкритими даними "Опендатабот", у 2022 році лише одні камери автофіксації виявили понад 2 мільйони порушень правил дорожнього руху. Сумарно за штрафи за період після поновлення роботи камер (з травня по грудень) водії заплатили до 382,8 мільйона гривень.

Зокрема, камери зафіксували 32% порушень після відновлення роботи на початку літа. Щомісячно у середньому фіксували близько 300 тис. постанов.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.