Штрафы до 41 тыс. грн — какое правило регулярно нарушают водители

Сотрудник патрульной полиции: Фото: google.com

В Украине для водителей, которые, несмотря на лишение водительского удостоверения, садятся за руль, предусмотрено суровое наказание. Штрафы за такое нарушение могут достигать 41 тысяч гривен.

Это предусмотрено статьей 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Штрафы по статье 126 КУоАП

В Украине усилено наказание по статье "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами".

Сейчас за такое нарушение взимают штраф 20,4 тысяч гривен. Однако если нарушитель во второй раз попадет в поле зрения патрульной службы после лишения прав и уплаты первого штрафа, ожидается более жесткое наказание. За повторное нарушение размер штрафа составляет 40,8 тысяч гривен. Также судья может лишить таких водителей права управлять автомобилем на пять-семь лет. При этом водители имеют только 10 дней на обжалование решения.

Юристы отмечают, что полиция не имеет права выносить постановление за повторное нарушение прямо на основе указанной статьи 126. Если водители не обжалуют первое постановление в определенный срок, только тогда могут выписать штраф более чем в 40 тысяч гривен.

Ранее размер штрафа за управление транспортом после лишения вождения составлял только 510 гривен. Наказание ужесточено с целью оказания должного эффекта на нарушителей.

Сколько штрафов заплатили водители

Согласно открытым данным "Опендатабот", в 2022 году только одни камеры автофиксации обнаружили более 2 миллионов нарушений ПДД. Суммарно за штрафы за период после возобновления работы камер (с мая по декабрь) водители заплатили до 382,8 миллиона гривен.

В частности, камеры зафиксировали 32% нарушений после возобновления работы в начале лета. Ежемесячно в среднем фиксировали около 300 тыс. постановлений.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.