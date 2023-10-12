Нерухомість в Україні — відомо, коли стартує масштабне будівництво

Працівники будівельної галузі. Фото: Freepik

В Україні на відновлення житлового сектору, який постраждав на тлі повномасштабної війни з Росією, знадобиться близько десяти років. Водночас, відомо, коли може початися масове будівництво нових об’єктів.

Про це розповіла експерт з нерухомості Вікторія Берещак, пише видання "Pro Гроші".

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Коли стартує масштабне будівництво в Україні

Нині відновлення житла осель українців триває, проте доволі повільними темпами, тоді як динаміка реального будівництва суттєво впала. Експертка вважає, що в Україні почнуть масштабно зводити нові об’єкти за рік-два після закінчення війни.

"Почнеться масштабний другий етап відбудови та відновлення. Тому я думаю, що це не змусить себе чекати", — зазначила фахівець.

Також на темпи відновлення будівництва впливатиме наявність вільної землі. Щодо Києва, то там її небагато, однак розбудова триватиме, адже приватні компанії та прості громадяни притримали земельні ділянки для різного цільового призначення.

Зокрема, для інвесторів найбільші привабливими локаціями є західні регіони. Йдеться про Ужгород, Івано-Франківськ та Тернопіль. Водночас, Львів зараз вже перенасичений, тому навряд чи почнеться будівництво нових концептів у великих масштабах.

"Плюс до будівництва активніше долучатимуться іноземні інвестори, які захочуть витрачати капітал на відбудову України. І все одно, зважаючи на шкоду, заподіяну житловому сектору російськими окупантами, знадобиться до 10 років, щоб наздогнати довоєнні темпи й повернутися до нормального обсягу робіт", — зауважує видання.

Збитки, завдані житловому фонду

За даними Київської школи економіки (KSE), у загальному обсязі прямих збитків найбільша частка припадає на втрати житлового фонду — 55,9 млрд доларів. Оцінка враховує також збитки інфраструктури через підрив РФ Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Сумарна кількість зруйнованих чи пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів житлового фонду сягає 167 тисяч будівель:

148 тисяч — приватний сектор;

19 тисяч — багатоквартирні будинки;

0,35 тисячі — гуртожитки.

Як змінилися ціни на квартири за рік

Згідно з цими даними одного з найбільших порталів нерухомості країни, вартість квартир на первинному ринку зросла майже у всіх регіонах країни, окрім окупованих РФ територій (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької). Найбільше підвищились ціни у Тернопільській області — на 55,6% до 37,1 тис. грн за один кв. метр. Суттєво подорожчало житло на Івано-Франківщині — до 39,4 тис. грн.

Ціни знизилися тільки у Миколаївській (-6,3%) та Харківській (-19,2%) областях. Так, квадратний метр у новобудові на Миколаївщині коштує 31,2 тис. грн, на Харківщині — 27,9 тис. грн.

Зокрема, на Львівщині ціни на квартири на "вторинці" зросли на 26%, до понад 63 тис. дол. за житло. Найдорожчі квартири у Києві, де середня вартість "однокімнатки" — 87,2 тис. дол.

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Нагадаємо, на українському ринку нерухомості фіксують зростання цін. При цьому змінилася вартість у бік збільшення як оренди квартир, так і продажу.

Також ми писали, що юристка у сфері містобудування та членкиня директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук розповіла про зміни в ціні та попиті на житло в наступному році.