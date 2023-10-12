Недвижимость в Украине – известно, когда стартует масштабное строительство

Сотрудники строительной отрасли. Фото: Freepik

В Украине на восстановление жилищного сектора, пострадавшего на фоне полномасштабной войны с Россией, понадобится около десяти лет. В то же время известно, когда может начаться массовое строительство новых объектов.

Об этом рассказала эксперт по недвижимости Виктории Берещак, пишет издание "Pro Гроші".

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Когда стартует масштабное строительство в Украине

В настоящее время восстановление жилья домов украинцев продолжается, однако довольно медленными темпами, в то время как динамика реального строительства существенно упала. Эксперт считает, что в Украине начнут масштабно возводить новые объекты через год-два после окончания войны.

"Начнется масштабный второй этап восстановления и восстановления. Поэтому я думаю, что это не заставит себя ждать", — отметила специалист.

Также на темпы восстановления строительства повлияет наличие свободной земли. Что касается Киева, то там ее там немного, однако строительство будет продолжаться, ведь частные компании и простые граждане придержали земельные участки для разного целевого назначения.

В частности, для инвесторов наиболее привлекательными локациями являются западные регионы. Речь идет об Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе. В то же время Львов сейчас уже перенасыщен, поэтому вряд ли начнется строительство новых концептов в больших масштабах.

"Плюс к строительству будут активнее приобщаться иностранные инвесторы, которые захотят тратить капитал на восстановление Украины. И все равно, ввиду ущерба, причиненного жилищному сектору российскими оккупантами, понадобится до 10 лет, чтобы догнать довоенные темпы и вернуться к нормальному объему работ", — отмечает издание.

Ущерб, причиненный жилищному фонду

По данным Киевской школы экономики (KSE), в общем объеме прямого ущерба наибольшая доля приходится на потери жилищного фонда — 55,9 млрд долларов. Оценка учитывает также ущерб инфраструктуре из-за подрыва РФ Каховской ГЭС в июне 2023 года.

Суммарное количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда достигает 167 тысяч зданий:

148 тысяч — частный сектор;

19 тысяч — многоквартирные дома;

0,35 тысячи — общежития.

Как изменились цены на квартиры за год

Согласно данным одного из крупнейших порталов недвижимости страны, стоимость квартир на первичном рынке выросла почти во всех регионах страны, кроме оккупированных РФ территорий (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской). Больше всего повысились цены в Тернопольской области — на 55,6% до 37,1 тыс. грн за один кв. метр. Существенно подорожало жилье в Ивано-Франковской области — до 39,4 тыс. грн.

Цены снизились только в Николаевской (-6,3%) и Харьковской (-19,2%) областях. Так, квадратный метр в новостройке в Николаевской области стоит 31,2 тыс. грн, в Харьковской области — 27,9 тыс. грн.

В частности, во Львовской области цены на квартиры на "вторичке" выросли на 26%, до более чем 63 тыс. дол. за жилье. Самые дорогие квартиры в Киеве, где средняя стоимость "однокомнатки" — 87,2 тыс. дол.

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Напомним, на украинском рынке недвижимости фиксируют рост цен. При этом изменилась стоимость в сторону увеличения как аренды квартир, так и продаж.

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