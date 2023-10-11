ПриватБанк закриває рахунки клієнтів — відомо, як повернути гроші

Банківська картка. Фото: УНІАН

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування рахунків без попереджень. У банку дали пояснення, як діяти у таких випадках.

Про це йдеться у відгуку про роботу фінустанови на порталі "Мінфін".

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Детальніше про блокування рахунків

За словами клієнта банку, фінустанова розірвала всі договори та припинила обслуговування рахунків через відсутність пояснення джерел отримання коштів, хоч він не одержував подібних листів від банку.

"Після майже 20 років користування Приватом сьогодні не зміг увійти до свого облікового запису. Після 20 хвилин листування в чаті з’ясувалося, що банк розірвав усі договори зі мною та припинив обслуговування моїх рахунків. На запитання чому відповіли, що мені відправляли повідомлення з вимогою пояснити джерела отримання коштів. Однак ні в застосунку, ні у веб-версії, ні на емейл я не бачив цього повідомлення. Коли і куди його було відправлено, у чаті "вже не мають змоги пояснити", — йдеться у скарзі.

Водночас чоловік перебуває за кордоном і з’явитися у відділення найближчим часом не може, адже у банку порадили звернутися в офіс для повернення коштів з необхідними документами, які банк направив за місцем реєстрації клієнта.

"І тут виникає дві проблеми: 1. Місце моєї реєстрації на окупованій території. 2. Я перебуваю за кордоном і з’явитися в найближчому майбутньому не можу. Приватбанк, поверніть мої гроші!" — наголошується у повідомленні.

Пояснення ПриватБанку

Представники фінустанови зазначили, що у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

Йдеться про виконання вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Тому банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний виявляти фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, до початку і в процесі їх проведення.

"На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене. При розірванні ділових відношень клієнту надається можливість переказу залишків до іншого банку. Додатково вам буде направлена офіційна відповідь з даного питання", — написали у банку.

Як повернути гроші із заблокованих рахунків

У банку зауважили, що для перерахування залишку коштів на рахунку (ах) в банку, клієнту чи представнику необхідно звернутись у будь-яке відділення банку. При цьому потрібно мати при собі:

реквізити рахунку (ів), відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись банківськими рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків грошей.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.