ПриватБанк закрывает счета клиентов — известно, как вернуть деньги

Банковская карта. Фото: УНИАН

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.

Об этом говорится в отзыве о работе финучреждения на портале "Минфин".

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По словам клиента банка, финучреждение разорвало все договора и прекратило обслуживание счетов из-за отсутствия объяснения источников получения средств, хотя он не получал подобных писем от банка.

"После почти 20 лет пользования Приватом сегодня не смог войти в свой аккаунт. После 20 минут переписки в чате выяснилось, что банк разорвал все договоры со мной и прекратил обслуживание моих счетов. На вопрос почему ответили, что мне отправляли сообщение с требованием. Однако ни в приложении, ни в веб-версии, ни на емейл я не видел этого сообщения, когда и куда он был отправлен, в чате "уже нет возможности объяснить", — говорится в жалобе.

В то же время мужчина находится за границей и явиться в отделение в ближайшем будущем не может, ведь в банке посоветовали обратиться в офис для возврата средств с необходимыми документами, которые банк направил по месту регистрации клиента.

"И здесь возникает две проблемы: 1. Место моей регистрации на оккупированной территории. 2. Я нахожусь за границей и появиться в ближайшем будущем не могу. Приватбанк, верните мои деньги!" — отмечается в сообщении.

Объяснение ПриватБанка

Представители финучреждения отметили, что в своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Национального банка, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

Речь идет о выполнении требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Поэтому банк как субъект первичного денежного мониторинга должен выявлять денежные операции, подлежащие финмониторингу, до начала и в процессе их проведения.

"К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", — написали в банке.

Как вернуть деньги с заблокированных счетов

В банке отметили, что для перечисления остатка средств на счете(ах) в банке, клиенту или представителю необходимо обратиться в любое отделение банка. При этом нужно иметь при себе:

реквизиты счета(ов), открытого в другом банке на имя клиента;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться банковскими счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков денег.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.