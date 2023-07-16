Робота в Україні - як за день заробити 2 тисячі гривень

Співбесіда в офісі. Фото: google

Якщо вам потрібно терміново накопичити деяку суму грошей, до рук приходять можливості тимчасового підробітку. Стало відомо, як можна швидко заробити до 2 000 грн, минаючи тяжке щоденне відвідування роботи.

Про це пише ProГроші.

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Існують вакансії, які пропонують часткове працевлаштування на поодинокі завдання чи періодичні проєкти. Зокрема, нерідко потрібні прибиральниці. Прибирання у приватних будинках зазвичай менш оплачуване, тоді як у комерційних закладах зарплати набагато вищі. У Хмельницькому можна знайти підробіток на території приватного будинку з оплатою від 150 до 200 грн за годину, тоді як у кафе у центрі міста пропонують до 533 грн за годину. У Києві, наприклад, пропонують одноденну роботу зі збирання санвузлів та прилеглих територій біля автошляхів, де можна заробити до 1 000 грн.

Також можна спробувати роботу таємного покупця. Вам потрібно буде зображати клієнта, оцінювати послуги та подавати звіти про якість обслуговування. Компанії, які шукають подібних співробітників, зазвичай націлені на поліпшення сервісу в супермаркетах, банках, магазинах одягу та косметики, на автозаправках та в інших секторах обслуговування. Орієнтовний заробіток становить 500-700 грн на день.

Інший поширений вид тимчасового підробітку — це промоутерство, тобто роздача флаєрів та рекламних буклетів. Це проста, хоч і одноманітна робота, де оплата може становити близько 200 грн на годину, а за день можна заробити до 1 500 грн.

Також іноді потрібна людина, яка зможе погуляти із собакою чи кількома собаками. Очікувана оплата за цю роботу — 300-500 грн на годину.

Дівчата можуть випробувати себе у ролі моделей. Дохід може змінюватись в залежності від замовника та цілей зйомки, але зазвичай можна розраховувати на 700–800 грн за кілька годин роботи.

Нагадаємо, що останнім часом ІТ-сфера розвивається дуже швидко і майже всюди увійшла в наше життя. Для того, хто хоче мати у майбутньому роботу, ця галузь — це добрий шанс для зростання та розвитку.

Наразі пропонується чимало курсів, які можуть допомогти опанувати додаткові знання. Деякі фінансуються державою. Про них ми й розповімо.