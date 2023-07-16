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Поработал — и 2 тыс. в кармане: где в Украине быстро заработать

16 июля 2023 16:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Работа в Украине - как за день заработать 2 тысячи гривен
Собеседование в офисе. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Если вам требуется срочно накопить некоторую сумму денег, можно воспользоваться возможностью временной подработки. Стало известно, как можно быстро заработать до 2 000 грн, минуя тягостное ежедневное посещение работы.

Об этом пишет ProГроші.

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Существуют вакансии, предлагающие частичное трудоустройство на единичные задания или периодические проекты. В частности, нередко требуются уборщицы. Уборка в частных домах обычно менее оплачиваема, в то время как в коммерческих заведениях зарплаты гораздо выше. В Хмельницком возможно найти подработку на территории частного дома с оплатой от 150 до 200 грн в час, в то время как в кафе в центре города предлагают до 533 грн в час. В Киеве, например, предлагают однодневную работу по уборке санузлов и прилегающих территорий у автодорог, где можно заработать до 1 000 грн.

Также можно попробовать вакансию тайного покупателя. Вам потребуется изображать клиента, оценивать услуги и подавать отчеты о качестве обслуживания. Компании, которые ищут подобного рода сотрудников, обычно нацелены на улучшение сервиса в супермаркетах, банках, магазинах одежды и косметики, на автозаправках и в других секторах обслуживания. Примерный заработок составляет 500-700 грн в день.

Другой распространенный вид временной подработки — это промоутерство, то есть раздача флаеров и рекламных буклетов. Это простая, хотя и однообразная работа, где оплата может составлять около 200 грн в час, а за день можно заработать до 1 500 грн.

Также иногда требуется человек, который сможет погулять с собакой или несколькими собаками. Ожидаемая оплата за эту работу — 300-500 грн в час.

Девушки могут испытать себя в роли моделей.  Доход может варьироваться в зависимости от заказчика и целей съемки, но обычно можно рассчитывать на 700–800 грн за несколько часов работы.

Напомним, что в последнее время ИТ-сфера развивается очень стремительно и практически всюду вошла в нашу жизнь. Для того, кто хочет иметь в будущем работу, эта отрасль — это хороший шанс для роста и развития.

Сейчас предлагается немало курсов, которые могут помочь овладеть дополнительными знаниями. Некоторые финансируются государством. О них мы и расскажем.

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