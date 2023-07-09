Погодувала голубів за 1000 євро: за що можуть оштрафувати в Німеччині

Жінка годує голубів. Фото: google.com

Нещодавно в Німеччині українка Вероніка Вароді за годівлю голубів заплатила 1 тис. євро штрафу, однак, за її словами, це ще дешево, адже в деяких німецьких містах можна заплатити й цілих 5 тис. За словами дівчини, німці дуже опікуються тваринами й природою, що не завадило б прищепити й українцям.

Про це повідомляє Карпатський об’єктив.

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Який штраф у Німеччині за сміття на вулиці

Сім'я Вероніки Вароді родом із Хуста, наразі — проживає у Кельні. Вероніка студентка, однак час від часу приїжджає на канікули влітку в Хуст відвідати родичів та друзів.

Українка Вероніка Вароді, що проживає в Німеччині. Фото: Карпатський об’єктив

За її словами, після виїзду з Хуста, перше, що вразило в Німеччині — чистота, що й не дивно, адже сума штрафу за сміття на вулиці становить 500 євро. Однак не тільки штраф мотивує німців до чистоти — це в їхній ментальності, а смітити в Німеччині можуть хіба що туристи або переселенці.

Які штрафи за годівлю птахів у Німеччині

"Я заплатила тисячу євро за те, що погодувала голубів хлібом. І при цьому радію, що в нашому місті штраф іще не дуже захмарний! Бо, для прикладу, у Гамбурзі розмір адмінстягнення складає цілих 5 тисяч. Це було років 7 тому", — розповіла дівчина.

За словами Вероніки, річ у тому, що хліб дуже шкідливий для птахів, чого вона не знала, коли підгодовувала голубів. Крім того, оштрафувати можуть навіть за бур'яни біля паркану.

"Також із 1 березня заборонено обрізати дерева, вирубувати їх, сильно обстригати кущі. Це фактично робиться для захисту більше флори, ніж самих рослин, адже в заростях птахи починають саме висиджувати пташенят і аби пернатим не нашкодити, людям не дозволяють втручатися у фауну. Штраф солідний — від 50 до 100 тисяч євро. Утім розмір стягнень у різних федеральних землях може суттєво різнитися", — наголосила Вероніка.

Дівчина годує голуба з руки. Фото: Карпатський об’єктив

Домашні улюбленці прирівнюються до дітей

До тварин німці теж дуже відповідальні, адже кота чи пса прирівнюють до дитини. Крім того, за вбивство чи жорстоке поводження з псом саджають за ґрати на три роки, а в майбутньому забороняють тримати тварин.

"За утримання в неналежних умовах — штраф 25 тисяч євро і конфіскація улюбленця. Можуть оштрафувати й за те, що песик гуляє з господарем не на повідці, за те, що ґазда не прибрав за твариною випорожнення. Якщо ви, для прикладу, заводите собаку, то зобов’язуєтеся забезпечити її безпечним приміщенням, контактувати з нею не менше 4 годин на добу, вигулювати не менше 2 разів на день і дозволяти контактувати з іншими хвостатими, не маєте права тримати тварину прив’язаною і надягати на неї стислий нашийник. Вас можуть будь-коли перевірити і якщо ви щось порушили, начувайтеся!" — розповіла Вероніка.

Безпритульних котів та собак у Німеччині немає. Кожну тварину необхідно зареєструвати у мерії та встановити чіп. Власникам собак потрібно регулярно сплачувати податок від 80 до 360 євро щороку. Крім того, обов'язковою є страховка тварини — 80 євро на рік.

"Також домашній улюбленець у Німеччині має регулярно бувати на прийомі у ветеринара, за бажанням господар із собакою може відвідувати школу. Вигнати тварину на вулицю означає сплатити чверть тисячі євро штрафу, або опинитися у в’язниці", — зазначає дівчина.

Вуличка в Німеччині. Фото: Карпатський об’єктив

Штрафи на риболовлю без ліцензії

Так, за словами Вероніки, дозвіл на риболовлю в Німеччині отримати дуже важко, складніше, ніж водійські права.

Якщо захотілося свіжої риби, то її купують у магазині, ніхто навіть не посміє рибалити без ліцензії, адже доведеться заплатити до 5 тисяч євро штрафу.

"Навіть якщо ви професійний рибалка і маєте дозвіл, за риболовлю не в сезон чи не у спеціально відведеному для цього місці вас можуть оштрафувати на 500 євро. За незаконне полювання штрафи не менші", — запевнила Вероніка.

Нагадаємо, що в Україні у разі підписання законопроєкту президентом про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу податківці почнуть застосовувати деякі штрафні санкції для підприємців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП), які не використовуватимуть касові апарати.