Покормила голубей за 1000 евро: за что могут оштрафовать в Германии

Женщина кормит голубей. Фото: google.com

Недавно в Германии украинка Вероника Вароди за кормление голубей заплатила 1 тыс. евро штрафа, однако, по ее словам, это еще дешево, ведь в некоторых немецких городах можно заплатить и целых 5 тыс. По словам девушки, немцы очень заботятся о животных и природе, что не мешало бы привить и украинцам.

Об этом сообщает Карпатский объектив.

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Какой штраф в Германии за мусор на улице

Семья Вероники Вароди родом из Хуста, сейчас проживает в Кельне. Вероника студентка, однако, время от времени приезжает на каникулы летом в Хуст посетить родственников и друзей.

Украинка Вероника Вароди, проживающая в Германии. Фото: Карпатский объектив

По ее словам, после выезда из Хуста первое, что поразило в Германии — чистота, что и не удивительно, ведь сумма штрафа за мусор на улице составляет 500 евро. Однако не только штраф мотивирует немцев к чистоте — это в их ментальности, а сорить в Германии могут разве что туристы или переселенцы.

Какие штрафы за кормление птиц в Германии

"Я заплатила тысячу евро за то, что покормила голубей хлебом. И при этом радуюсь, что в нашем городе штраф еще не очень заоблачный! Потому что, к примеру, в Гамбурге размер админвзыскания составляет целых 5 тысяч. Это было лет 7 назад", — рассказала девушка.

По словам Вероники, дело в том, что хлеб очень вреден для птиц, чего она не знала, когда подкармливала голубей. Кроме того, оштрафовать могут даже за сорняки у забора.

Также с 1 марта запрещено обрезать деревья, вырубать их, сильно остригать кусты. Это фактически делается для защиты больше флоры, чем самих растений, ведь в зарослях птицы начинают именно высиживать птенцов и чтобы пернатым не навредить, людям не позволяют вмешиваться в фауну. Штраф солидный — от 50 до 100 тысяч евро. Впрочем, размер взысканий в разных федеральных землях может существенно различаться”, — подчеркнула Вероника.

Девушка кормит голубя с руки. Фото: Карпатский объектив

Домашние любимцы приравниваются к детям

К животным немцы тоже очень ответственны, ведь кота или собаку приравнивают к ребенку. Кроме того, за убийство или жестокое обращение с собакой сажают за решетку на три года, а в будущем запрещают держать животных.

"За содержание в ненадлежащих условиях — штраф 25 тысяч евро и конфискация любимца. Могут оштрафовать и за то, что собачка гуляет с хозяином не на поводке, за то, что хозяин не убрал за животным стул. Если вы, например, заводите собаку, то обязуетесь обеспечить его безопасным помещением, контактировать с ним не менее 4 часов в сутки, выгуливать не менее 2 раз в день и разрешать контактировать с другими хвостатыми, не вправе держать животное привязанным и надевать на него сжатый ошейник. Все могут когда-либо проверить и если вы что-то нарушили, берегитесь!" — рассказала Вероника.

Бездомных кошек и собак в Германии нет. Каждое животное необходимо зарегистрировать в мэрии и установить чип. Владельцам собак нужно регулярно платить налог от 80 до 360 евро ежегодно. Кроме того, обязательна страховка животного — 80 евро в год.

"Также домашний любимец в Германии должен регулярно бывать на приеме у ветеринара, по желанию хозяин с собакой может посещать школу. Выгнать животное на улицу означает заплатить четверть тысячи евро штрафа или оказаться в тюрьме", — отмечает девушка.

Улочка в Германии. Фото: Карпатский объектив

Штрафы на рыбалку без лицензии

Так, по словам Вероники, разрешение на рыбалку в Германии получить очень тяжело, сложнее водительских прав.

Если захотелось свежей рыбы, ее покупают в магазине, никто даже не посмеет рыбачить без лицензии, ведь придется заплатить до 5 тысяч евро штрафа.

"Даже если вы профессиональный рыбак и имеете разрешение, за рыбалку не в сезон или не в специально отведенном для этого месте вас могут оштрафовать на 500 евро. За незаконную охоту штрафы не меньше", — заверила Вероника.

Напомним, что в Украине в случае подписания законопроекта президентом о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса налоговики начнут применять некоторые штрафные санкции для предпринимателей. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП), которые не будут использовать кассовые аппараты.