Покормила голубей за 1000 евро: за что могут оштрафовать в Германии
Недавно в Германии украинка Вероника Вароди за кормление голубей заплатила 1 тыс. евро штрафа, однако, по ее словам, это еще дешево, ведь в некоторых немецких городах можно заплатить и целых 5 тыс. По словам девушки, немцы очень заботятся о животных и природе, что не мешало бы привить и украинцам.
Об этом сообщает Карпатский объектив.
Какой штраф в Германии за мусор на улице
Семья Вероники Вароди родом из Хуста, сейчас проживает в Кельне. Вероника студентка, однако, время от времени приезжает на каникулы летом в Хуст посетить родственников и друзей.
По ее словам, после выезда из Хуста первое, что поразило в Германии — чистота, что и не удивительно, ведь сумма штрафа за мусор на улице составляет 500 евро. Однако не только штраф мотивирует немцев к чистоте — это в их ментальности, а сорить в Германии могут разве что туристы или переселенцы.
Какие штрафы за кормление птиц в Германии
"Я заплатила тысячу евро за то, что покормила голубей хлебом. И при этом радуюсь, что в нашем городе штраф еще не очень заоблачный! Потому что, к примеру, в Гамбурге размер админвзыскания составляет целых 5 тысяч. Это было лет 7 назад", — рассказала девушка.
По словам Вероники, дело в том, что хлеб очень вреден для птиц, чего она не знала, когда подкармливала голубей. Кроме того, оштрафовать могут даже за сорняки у забора.
Также с 1 марта запрещено обрезать деревья, вырубать их, сильно остригать кусты. Это фактически делается для защиты больше флоры, чем самих растений, ведь в зарослях птицы начинают именно высиживать птенцов и чтобы пернатым не навредить, людям не позволяют вмешиваться в фауну. Штраф солидный — от 50 до 100 тысяч евро. Впрочем, размер взысканий в разных федеральных землях может существенно различаться”, — подчеркнула Вероника.
Домашние любимцы приравниваются к детям
К животным немцы тоже очень ответственны, ведь кота или собаку приравнивают к ребенку. Кроме того, за убийство или жестокое обращение с собакой сажают за решетку на три года, а в будущем запрещают держать животных.
"За содержание в ненадлежащих условиях — штраф 25 тысяч евро и конфискация любимца. Могут оштрафовать и за то, что собачка гуляет с хозяином не на поводке, за то, что хозяин не убрал за животным стул. Если вы, например, заводите собаку, то обязуетесь обеспечить его безопасным помещением, контактировать с ним не менее 4 часов в сутки, выгуливать не менее 2 раз в день и разрешать контактировать с другими хвостатыми, не вправе держать животное привязанным и надевать на него сжатый ошейник. Все могут когда-либо проверить и если вы что-то нарушили, берегитесь!" — рассказала Вероника.
Бездомных кошек и собак в Германии нет. Каждое животное необходимо зарегистрировать в мэрии и установить чип. Владельцам собак нужно регулярно платить налог от 80 до 360 евро ежегодно. Кроме того, обязательна страховка животного — 80 евро в год.
"Также домашний любимец в Германии должен регулярно бывать на приеме у ветеринара, по желанию хозяин с собакой может посещать школу. Выгнать животное на улицу означает заплатить четверть тысячи евро штрафа или оказаться в тюрьме", — отмечает девушка.
Штрафы на рыбалку без лицензии
Так, по словам Вероники, разрешение на рыбалку в Германии получить очень тяжело, сложнее водительских прав.
Если захотелось свежей рыбы, ее покупают в магазине, никто даже не посмеет рыбачить без лицензии, ведь придется заплатить до 5 тысяч евро штрафа.
"Даже если вы профессиональный рыбак и имеете разрешение, за рыбалку не в сезон или не в специально отведенном для этого месте вас могут оштрафовать на 500 евро. За незаконную охоту штрафы не меньше", — заверила Вероника.
Напомним, что в Украине в случае подписания законопроекта президентом о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса налоговики начнут применять некоторые штрафные санкции для предпринимателей. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП), которые не будут использовать кассовые аппараты.