Податкову систему до 2030 року реформують — що зміниться

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. Фото: google.com

В Україні до 2030 року планують реформувати податкову систему. Зараз триває робота над національною стратегією доходів.

Про це розповів народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев в інтерв'ю Forbes.

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За словами очільника профільного комітету, у першу чергу, у планах — уніфікувати податкове законодавство із нормами Європейського Союзу (ЄС).

"Це стосується податку на прибуток,112 директиви, директив щодо правил протидії ухиленню від оподаткування ATAD-1 та ATAD-2. Дуже складна, дуже комплексна робота. Це інший податковий світ. Але це те, що ми в будь-якому випадку зробимо, хочеться цього комусь чи ні. Якщо ми хочемо бути членами ЄС, то уніфікуємо наше законодавство", — пояснив він.



По-друге — спрощена система оподаткування в країні. На думку Гетманцева, доцільно взяти один із успішних прикладів систем, які діють на території єврозони, і перейняти такий досвід. Оскільки українська спрощена система "перетворилася в систему з ухилення від оподаткування".

"Вигодонабувачем цієї системи повинен бути саме малий бізнес, а не великі компанії, що мімікрують під малі. Ми розглядаємо систему Польщі. Деякі параметри там відрізняються від українських. Наприклад, якщо у нас ліміт для малого підприємництва – 7,8 млн грн обороту на рік, то у Польщі – €2 млн. Але там є й інші умови, тому все треба робити комплексно", — зауважив нардеп.

По-третє — оподаткування доходів. Він нагадав про свою пропозицію обʼєднання ЄСВ, військового збору і ПДФО в єдиний податок і зі зниженням ставки.

"Мені здається, якраз у цьому випадку ми можемо розраховувати на детінізацію заробітних плат і компенсувати за рахунок цього втрати бюджету. Йдеться про 200 млрд грн. Це менше, ніж у "10-10-10", де йдеться про 774 млрд, але все одно багато", — уточнив політик.



По-четверте, це екологічний податок. Він вимагає докорінного реформування. Також, на його думку, необхідно відійти від оподаткування місцевих викидів і зосередитися на оподаткуванні CO2.

По-пʼяте, це місцеві податки. Вони вимагають приведення у відповідність до реальних економічних критеріїв, а не до формальних, як нині. Щоб у підсумку зробити з них потужне джерело для фінансування бюджетів на місцях, додав Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній та близько 250 фізосіб. Загалом на предмет порушень промоніторять майже 1,3 тис. бізнесів.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.