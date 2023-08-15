Налоговую систему к 2030 году реформируют — что изменится

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. Фото: google.com

В Украине до 2030 года планируют реформировать налоговую систему. Сейчас идет работа над национальной стратегией доходов.

Об этом рассказал народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

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По словам главы профильного комитета, в первую очередь, в планах — унифицировать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза (ЕС).

"Это касается налога на прибыль,112 директивы, директив по правилам противодействия уклонению от налогообложения ATAD-1 и ATAD-2. Очень сложная, очень комплексная работа. Это другой налоговый мир. Но это то, что мы в любом случае сделаем, хочется этого кому-то или нет. Если мы хотим быть членами ЕС, то унифицируем наше законодательство", — пояснил он.



Во-вторых, упрощенная система налогообложения в стране. По мнению Гетманцева, целесообразно взять один из успешных примеров действующих на территории еврозоны систем и перенять такой опыт. Поскольку украинская упрощенная система "превратилась в систему по уклонению от налогообложения".

"Выгодоприобретателем этой системы должен быть именно малый бизнес, а не крупные компании, которые мимикрируют под малые. Мы рассматриваем систему Польши. Некоторые параметры там отличаются от украинских. Например, если у нас лимит для малого предпринимательства — 7,8 млн грн оборота в год, то в Польше — €2 млн. Но там есть и другие условия, поэтому все нужно делать комплексно", — отметил нардеп.

В-третьих, налогообложение доходов. Он напомнил о своем предложении объединения ЕСВ, военного сбора и НДФЛ в единый налог и с понижением ставки.

"Мне кажется, как раз в этом случае мы можем рассчитывать на детенизацию заработных плат и компенсировать за счет этой потери бюджета. Речь идет о 200 млрд грн. Это меньше, чем в "10-10-10", где речь идет о 774 млрд, но все равно много", — уточнил политик.



В-четвертых, это экологический налог. Он требует коренного реформирования. Тоже, по его мнению, необходимо уйти от налогообложения местных выбросов и сосредоточиться на налогообложении CO2.

В-пятых, это местные налоги. Они требуют приведения в соответствие с реальными экономическими критериями, а не формальными, как сейчас. Чтобы в результате сделать из них мощный источник для финансирования бюджетов на местах, добавил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний и около 250 физлиц. В общей сложности на предмет нарушений промониторят почти 1,3 тыс. бизнесов.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.