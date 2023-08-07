Пенсії в Україні: у вересні деякі громадяни втратять виплати
В Україні громадянам, які отримують соціальні виплати на банківські картки, потрібно пройти у фінустановах ідентифікацію. З вересня рахунки можуть заблокувати.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Перевірки пенсіонерів
Для того, щоб уникнути блокування, потрібно пройти ідентифікацію у зв'язку із завершенням карантину, пов'язаного з хворобою COVID-19.
Як пройти перевірку:
- потрібно звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку" з паспортом чи іншим документом, що підтверджує особу;
- мати із собою основну платіжну картку чи основне е-пенсійне посвідчення;
- працівник банку здійснить перевірку, після чого можна отримати виплати чи перевірити, скільки коштів є на рахунку.
У разі блокування банківського рахунку розблокувати його стане можливим під час повторної перевірки.
Як заявили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для одержувачів пенсій з числа внутрішніх переселенців термін для ідентифікації продовжили до кінця січня 2024 року.
Також в уряді розробили проєкт документа, яким планують внести зміни до урядової постанови щодо верифікації та фізичної ідентифікації пенсіонерів з окупованих територій.
Документ прирівняє до фізичної ідентифікації авторизацію в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою "Дія.Підпису". Підпис потрібно створити за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного порталу електронних послуг "Дія".
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Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.
Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.