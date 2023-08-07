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Пенсії в Україні: у вересні деякі громадяни втратять виплати

7 серпня 2023 07:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у вересні деякі громадяни втратять виплати
Банківська картка у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадянам, які отримують соціальні виплати на банківські картки, потрібно пройти у фінустановах ідентифікацію. З вересня рахунки можуть заблокувати.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Перевірки пенсіонерів

Для того, щоб уникнути блокування, потрібно пройти ідентифікацію у зв'язку із завершенням карантину, пов'язаного з хворобою COVID-19.

Як пройти перевірку:

  • потрібно звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку" з паспортом чи іншим документом, що підтверджує особу;
  • мати із собою основну платіжну картку чи основне е-пенсійне посвідчення;
  • працівник банку здійснить перевірку, після чого можна отримати виплати чи перевірити, скільки коштів є на рахунку.

У разі блокування банківського рахунку розблокувати його стане можливим під час повторної перевірки.

Як заявили у  Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для одержувачів пенсій з числа внутрішніх переселенців термін для ідентифікації продовжили до кінця січня 2024 року.

Також в уряді розробили проєкт документа, яким планують внести зміни до урядової постанови щодо верифікації та фізичної ідентифікації пенсіонерів з окупованих територій.

Документ прирівняє до фізичної ідентифікації авторизацію в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою "Дія.Підпису". Підпис потрібно створити за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного порталу електронних послуг "Дія".

Більше про пенсії

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.

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