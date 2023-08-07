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Пенсии в Украине: в сентябре некоторые граждане потеряют выплаты

7 августа 2023 07:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в сентябре некоторые граждане потеряют выплаты
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине гражданам, получающим социальные выплаты на банковские карты, нужно пройти в финучреждениях идентификацию. С сентября счета могут заблокировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Чтобы избежать блокировки, нужно пройти идентификацию в связи с завершением карантина, связанного с болезнью COVID-19.

Как пройти проверку:

  • нужно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" с паспортом или другим документом, подтверждающим личность;
  • иметь с собой основную платежную карту или основное е-пенсионное удостоверение;
  • работник банка осуществит проверку, после чего можно получить выплаты или проверить, сколько средств на счету.

При блокировании банковского счета разблокировать его станет возможным во время повторной проверки.

Как заявили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для получателей пенсий из числа внутренних переселенцев срок идентификации продлили до конца января 2024 года.

Так, в правительстве разработали проект документа, которым планируют внести изменения в правительственное постановление о верификации и физической идентификации пенсионеров с оккупированных территорий.

Документ приравняет к физической идентификации авторизацию в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью "Дія. Подпись". Подпись необходимо создать с помощью мобильного приложения Единого государственного портала электронных услуг "Дія".

Больше о пенсиях

Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что Пенсионный фонд по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.

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