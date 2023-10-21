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Е-послуги для пенсіонерів — що треба знати про "Дія. Підпис"

21 жовтня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — що треба знати про Дія. Підпис
Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд нагадує українцям про те, що низку послуг можна отримати дистанційно. Для цього потрібно оформити "Дія. Підпис".

Про це повідомляють у ПФУ.

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Як зазначають у Фонді, скористатися пенсійними послугами дистанційно можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою:

  • "Дія.Підпис";
  • кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • засобами Інтегрованої системи е-ідентифікації ID.GOV.UA, зокрема, з використанням технології BankID.

Серед можливостей, що доступні онлайн:

- подання заяви на призначення пенсії;
- отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом

  • форми ОК-5/ОК-7;
  • довідка про розмір пенсії;
  • довідка про доходи пенсіонера для призначення субсидій;
  • витяг з реєстру застрахованих осіб);

- перевірка відомостей про трудову діяльність ("е-трудова книжка");
- отримання витягу з е-реєстру листків непрацездатності;
- проведення прогнозного розрахунку майбутньої пенсії за віком у сервісі "Пенсійний калькулятор";
- подання анкети застрахованої особи для внесення, зміни, уточнення даних в реєстрі застрахованих осіб;
подання звернення (пропозиція і.д.);
- активація послуги безкоштовного СМС-інформування (про призначення/перерахунок пенсії; сплату страхових внесків роботодавцем та стажу особи);
- замовлення пенсійного посвідчення.

Як отримати послугу "Дія.Підпис"

Для того, щоб користуватися сервісами ПФУ та підписувати електронні документи, потрібно створити "Дія.Підпис".

Громадяни можуть отримати послугу "Дія.Підпис" безкоштовно через мобільний застосунок "Дія".

При цьому кваліфікований цифровий підпис можна отримати, якщо у "Дії" є якийсь із документів. Йдеться про ID-картку, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, який видано після 2015 року, або посвідку на тимчасове або постійне місце проживання.

Отримати "Дія.Підпис" можна, авторизувавшись у застосунку "Дія". Після цього потрібно:

  • обрати в меню "Дія.Підпис";
  • активувати "Дія.Підпис";
  • підтвердити свою особу через перевірку за фотографією;
  • вигадати п'ятизначний код для "Дія.Підпису";
  • готово — "Дія.Підпис" створено.

Варто зауважити, що термін "Дія.Підпису" — один рік або ж до його видалення.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

 

пенсії
Джерело: ПФУ

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