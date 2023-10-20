Пенсії найвищі у трьох регіонах — де виплати сягають 7 тис. грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за третій квартал поточного року середня пенсія підвищилась. Найбільші виплати отримують українці у трьох регіонах.

Такі дані наводять аналітики Opendatabot.

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Які пенсії отримують українці

За цими даними, у третьому кварталі року розмір середньої пенсії становить 5,35 тис. гривень (146 дол.). Їх отримують близько третини пенсіонерів — 3,57 млн осіб. Обсяг середньої пенсії дещо зріс — виплата збільшилась на 39 гривень. 1,13 млн громадян отримують пенсії більше 10 тис. гривень.

На 29% (3,08 млн осіб) припадають пенсії від 2 до 3 тис. грн. По 2 тис. гривень отримують менше 1% громадян (63,8 тис. осіб).

Джерело: Опендатабот

Яка ситуація в регіонах

З-поміж регіонів у восьми областях розмір середньої пенсії вищий за середній по країні: Київ, Рівненська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Київська. Найбільша середня пенсія у Києві — 7,2 тис. гривень (на 35% більше за середню), найменша у Тернопільській області — 4,04 тис. гривень (на 14% нижче за середню).

У третьому кварталі на 7% збільшилась середня пенсія на Рівненщині — до 6,67 тис. гривень (на 25% вище за середній показник).

Джерело: Опендатабот

В Україні поменшало пенсіонерів — у третьому кварталі стало літніх людей на 12,36 тис. менше. Загалом пенсії нараховують 10,539 млн осіб.

Більше про пенсії

Нагадаємо, Пенсійний фонд розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.