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В Украине самые большие пенсии в трех регионах — где платят 7 тыс. грн

20 октября 2023 10:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии самые высокие в трех регионах — где выплаты достигают 7 тыс. грн.
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.

Такие данные приводят аналитики Opendatabot.

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Какие пенсии получают украинцы

По этим данным, в третьем квартале года размер средней пенсии составляет 5,35 тыс. гривен (146 долл.). Их получают около трети пенсионеров — 3,57 млн человек. Объем средней пенсии вырос — выплата увеличилась на 39 гривен. 1,13 млн граждан получают пенсии более 10 тыс. гривен.

На 29% (3,08 млн человек) приходятся пенсии от 2 до 3 тыс. грн. По 2 тыс. гривен получают менее 1% граждан (63,8 тыс. человек).

 

пенсии
Источник: Опендатабот

Какая ситуация в регионах

Среди регионов в восьми областях размер средней пенсии выше средней по стране: Киев, Ровенская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Киевская. Самая большая средняя пенсия в Киеве — 7,2 тыс. гривен (на 35% больше средней), наименьшая в Тернопольской области — 4,04 тыс. гривен (на 14% ниже средней).

В третьем квартале на 7% увеличилась средняя пенсия в Ровенской области — до 6,67 тыс. гривен (на 25% выше среднего показателя).

 

пенсии
Источник: Опендатабот

В Украине стало меньше пенсионеров — в третьем квартале стало пожилых людей на 12,36 тыс. меньше. В общей сложности пенсии начисляют 10,539 млн человек.

Больше о пенсиях

Напомним, Пенсионный фонд рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд. грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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