Пенсии в Украине — что нужно знать о Дія. Підпис

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

Пенсионный фонд напоминает украинцам о том, что целый ряд услуг можно получить дистанционно. Для этого нужно оформить "Дія. Підпис".

Об этом сообщают в ПФУ.

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Как отмечают в Фонде, воспользоваться пенсионными услугами дистанционно можно на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью:

"Дія. Підпис";

квалифицированной электронной подписи (КЭП);

средствами Интегрированной системы е-идентификации ID.GOV.UA, в частности, с использованием технологии BankID.

Среди возможностей доступных онлайн:

- подача заявления на назначение пенсии;

- получение справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом

формы ОК-5/ОК-7;

справка о размере пенсии;

справка о доходах пенсионера для назначения субсидий;

выписка из реестра застрахованных лиц);

- проверка сведений о трудовой деятельности ("е-трудовая книжка");

- получение выписки из е-реестра листков нетрудоспособности;

- проведение прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту в сервисе "Пенсионный калькулятор";

- представление анкеты застрахованного лица для внесения, изменения, уточнения данных в реестре застрахованных лиц;

представление обращения (предложение и.д.);

- активация услуги бесплатного СМС-информирования (о назначении/перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и стаже лица);

- заказ пенсионного удостоверения.

Как получить услугу "Дія. Підпис"

Для того, чтобы пользоваться сервисами ПФУ и подписывать электронные документы, нужно создать "Дія. Підпис".

Граждане могут получить услугу "Дія. Підпис" бесплатно через мобильное приложение "Дія".

При этом квалифицированную цифровую подпись можно получить, если у "Дія" есть один из документов. Речь идет об ID-карте, биометрическом загранпаспорте, загранпаспорте, который выдан после 2015 года, или виде на временное или постоянное место жительства.

Получить "Дія. Підпис" можно, авторизовавшись в приложении "Дія". После этого нужно:

выбрать в меню "Дія. Підпис";

активировать "Дія. Підпис";

подтвердить свое лицо через проверку по фотографии;

придумать пятизначный код для "Дія. Підпис";

готово — "Дія. Підпис" создано.

Стоит отметить, что термин "Дія. Підпис"— один год или до его удаления.

Источник: ПФУ

Источник: ПФУ

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