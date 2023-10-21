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Е-услуги для пенсионеров — что нужно знать о "Дія. Підпис"

21 октября 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — что нужно знать о Дія. Підпис
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд напоминает украинцам о том, что целый ряд услуг можно получить дистанционно. Для этого нужно оформить "Дія. Підпис".

Об этом сообщают в ПФУ.

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Как отмечают в Фонде, воспользоваться пенсионными услугами дистанционно можно на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью:

  • "Дія. Підпис";
  • квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • средствами Интегрированной системы е-идентификации ID.GOV.UA, в частности, с использованием технологии BankID.

Среди возможностей доступных онлайн:

- подача заявления на назначение пенсии;
- получение справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом

  • формы ОК-5/ОК-7;
  • справка о размере пенсии;
  • справка о доходах пенсионера для назначения субсидий;
  • выписка из реестра застрахованных лиц);

- проверка сведений о трудовой деятельности ("е-трудовая книжка");
- получение выписки из е-реестра листков нетрудоспособности;
- проведение прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту в сервисе "Пенсионный калькулятор";
- представление анкеты застрахованного лица для внесения, изменения, уточнения данных в реестре застрахованных лиц;
представление обращения (предложение и.д.);
- активация услуги бесплатного СМС-информирования (о назначении/перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и стаже лица);
- заказ пенсионного удостоверения.

Как получить услугу "Дія. Підпис"

Для того, чтобы пользоваться сервисами ПФУ и подписывать электронные документы, нужно создать "Дія. Підпис".

Граждане могут получить услугу "Дія. Підпис" бесплатно через мобильное приложение "Дія".

При этом квалифицированную цифровую подпись можно получить, если у "Дія" есть один из документов. Речь идет об ID-карте, биометрическом загранпаспорте, загранпаспорте, который выдан после 2015 года, или виде на временное или постоянное место жительства.

Получить "Дія. Підпис" можно, авторизовавшись в приложении "Дія". После этого нужно:

  • выбрать в меню "Дія. Підпис";
  • активировать "Дія. Підпис";
  • подтвердить свое лицо через проверку по фотографии;
  • придумать пятизначный код для "Дія. Підпис";
  • готово — "Дія. Підпис" создано.

Стоит отметить, что термин "Дія. Підпис"— один год или до его удаления.

 

пенсии
Источник: ПФУ

 

пенсии
Источник: ПФУ

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Напомним, в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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