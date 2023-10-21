Пенсии в Украине — что нужно знать о Дія. Підпис

Е-услуги для пенсионеров — что нужно знать о "Дія. Підпис"
Пенсионный фонд напоминает украинцам о том, что целый ряд услуг можно получить дистанционно. Для этого нужно оформить "Дія. Підпис".
Об этом сообщают в ПФУ.
Доступные онлайн-сервисы для пенсионеров
Как отмечают в Фонде, воспользоваться пенсионными услугами дистанционно можно на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью:
- "Дія. Підпис";
- квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- средствами Интегрированной системы е-идентификации ID.GOV.UA, в частности, с использованием технологии BankID.
Среди возможностей доступных онлайн:
- подача заявления на назначение пенсии;
- получение справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом
- формы ОК-5/ОК-7;
- справка о размере пенсии;
- справка о доходах пенсионера для назначения субсидий;
- выписка из реестра застрахованных лиц);
- проверка сведений о трудовой деятельности ("е-трудовая книжка");
- получение выписки из е-реестра листков нетрудоспособности;
- проведение прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту в сервисе "Пенсионный калькулятор";
- представление анкеты застрахованного лица для внесения, изменения, уточнения данных в реестре застрахованных лиц;
представление обращения (предложение и.д.);
- активация услуги бесплатного СМС-информирования (о назначении/перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и стаже лица);
- заказ пенсионного удостоверения.
Как получить услугу "Дія. Підпис"
Для того, чтобы пользоваться сервисами ПФУ и подписывать электронные документы, нужно создать "Дія. Підпис".
Граждане могут получить услугу "Дія. Підпис" бесплатно через мобильное приложение "Дія".
При этом квалифицированную цифровую подпись можно получить, если у "Дія" есть один из документов. Речь идет об ID-карте, биометрическом загранпаспорте, загранпаспорте, который выдан после 2015 года, или виде на временное или постоянное место жительства.
Получить "Дія. Підпис" можно, авторизовавшись в приложении "Дія". После этого нужно:
- выбрать в меню "Дія. Підпис";
- активировать "Дія. Підпис";
- подтвердить свое лицо через проверку по фотографии;
- придумать пятизначный код для "Дія. Підпис";
- готово — "Дія. Підпис" создано.
Стоит отметить, что термин "Дія. Підпис"— один год или до его удаления.
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Напомним, в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.
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