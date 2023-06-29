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Біженцям у Польщі почнуть виплачувати по 7 тис. гривень: як отримати кошти

29 червня 2023 13:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 7 тис. гривень — як отримати кошти біженцям у Польщі
Польські гроші. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці, які через війну перебувають у Польщі, зможуть отримувати щомісячну допомогу у 7 тис. гривень. Йдеться про програму, покликану підтримати громадян з дітьми.

Така інформація міститься на польському урядовому порталі

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Соцдопомога "Сім'я 500+"

Як зазначається, у Польщі діє програма з виплати допомоги з догляду за дитиною "500+". В її рамках надають кошти у сумі 500 злотих кожного місяця усім українським біженцям, які мають статус PESEL UKR. Проте з нового року сума збільшиться на 300 злотих, приблизно до 7 тис. гривень. Це пільга передбачена для одного з батьків, тимчасового опікуна чи особи, яка опікується дитиною/дітьми.

Примітно, що така програма поширюється як на польські родини,  так і на українців.

Як отримати виплату у 7 тис. гривень на дитину

Для того, щоб отримати щомісячні виплати, українцям потрібно подати спеціальні заявки на виплати українською мовою (форма SW-U) в електронній формі через:

  • платформу електронних послуг ZUS;
  • портал [email protected] або банк.

Потрібно також надати:

  • польський ідентифікаційний номер PESEL на дорослого та дитину;
  • вказати адресу електронної пошти;
  • польський номер телефону;
  • номер польського банківського рахунку.

Коли можна втратити допомогу

З березня у Польщі діють нові правила. Тепер під час виїзду громадян в Україну більш ніж на 30 днів виплати "500+" можуть скасувати. Також у разі таких намірів потрібно повідомити про від'їзд у порталі ZUS.

Служба має доступ до інформації про перетин кордону. Якщо цього не зробити, українцям надішлють рахунок про необхідність повернення переплачених коштів.

Що варто знати

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.

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