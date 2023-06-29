Помощь в 7 тыс. гривен — как получить средства беженцам в Польше

Польские деньги. Фото: google.com

Украинские беженцы, которые из-за войны, находятся в Польше, смогут получать ежемесячную помощь в 7 тыс. гривен. Речь идет о программе, призванной поддержать граждан с детьми.

Такая информация содержится на польском правительственном портале.

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Как отмечается, в Польше действует программа по выплате пособия по уходу за ребенком "500+". В ее рамках предоставляют средства в сумме 500 злотых каждый месяц всем украинским беженцам, имеющим статус PESEL UKR. Однако с нового года сумма увеличится на 300 злотых примерно до 7 тыс. гривен. Это льгота предусмотрена для родителя, временного опекуна или лица, которое занимается ребенком/детьми.

Примечательно, что такая программа распространяется как на польские семьи, так и на украинцев.

Как получить выплату в 7 тыс. гривен на ребенка

Для того чтобы получить ежемесячные выплаты, украинцам нужно подать специальные заявки на выплаты на украинском языке (форма SW-U) в электронной форме через:

платформв электронных услуг ZUS;

портал [email protected] или банк.

Следует также предоставить:

польский идентификационный номер PESEL на взрослого и ребенка;

указать адрес электронной почты;

польский номер телефона;

номер польского банковского счета.

Когда можно потерять помощь

С марта 2023 года в Польше действуют новые правила. Теперь при выезде граждан в Украину более чем на 30 дней выплаты "500+" могут быть отменены. В случае таких намерений следует сообщить об отъезде на портале ZUS.

Служба имеет доступ к информации о пересечении границы. Если этого не сделать, украинцам пришлют счет о необходимости возврата переплаченных средств.

Что следует знать

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.