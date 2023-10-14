Населення України вимирає: як вплинула війна і хто поїхав за кордон

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун. Фото: Новини.LIVE

Як саме війна Росії в Україні вплинула на чисельність населення в Україні, скільки нас є зараз, а скільки буде за 15 років.

Хто повернеться до України після закінчення війни і чи поїдуть чоловіки з країни, якщо кордони для них відкриють, — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.

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Скільки українців наразі проживає в Україні?

— Ми робили оцінки на початок 2022 року по всій території України, включно з Кримом та ОРДЛО. На той час нас було трохи більше 42 млн. Після цього дуже сильно зросла смертність і ми не знаємо всіх кількісних характеристок, плюс почалася шалена міграція.

Тому коректно казати навіть не про населення України, а про тих, хто на сьогодні перебуває в Україні. І ця кількість осіб скоростилася на 6 млн. Це якщо говорити про кордони 1991 року.

Тобто у кордонах 1991 року наразі мешкає 36 млн?

— Так, 35-36 млн. Решта — поїхали. За даними верховного комісара з управління біженців, наразі за кордоном перебувають 6,2 млн українців. Вони або мають статус біженця або виїхали через війну і живуть за кордоном без оформлення статусу біженця. В основному сконцентровані в Європі.

За даними МЗС, станом на червень 2023 року за кордоном перебувало 8 млн українців. Очевидно, більшість із них — жінки та діти. Як думаєте, чи повернуться вони назад до України і за яких умов це може статися?

— Можливо, МЗС додає сюди тих, хто виїхав до війни, працевлаштувались там і при цьому не втратили українського громадянства. Що стосується біженців, то дві третини з них — це жінки, далі йдуть чоловіки, старші люди та діти. Чи будуть вони повертатися до України, залежатиме від того, чи збереглось у них тут житло.

Обстріл Черкас. Фото: ДСНС

Бо ж, наприклад, багато міст на півдні та сході України зруйновані. Тому люди будуть цікавитися, чи матимуть якусь перспективу житла найближчі 5-10 років після повернення до України.

Другий чинник — чи буде у них робота. Жінки з дітьми також зважуватимуть на наявність інфраструктури, особливо для дошкільнят. Це внутрішній чинник.

Зовнішній виклик — політика держав, в яких вони перебувають, щодо подальшого їхнього перебування. Об'єктивно більшість європейських країн зацікавлені, аби наші громадяни залишились у них. Ще до війни багато країн проводили політику щодо залучення українців на свій ринок праці, а молоді — для навчання у навчальних закладах. Найкращий приклад — Польща.

За даними соціологічних досліджень, планують залишитися поза Україною від 30 до 50% українців. Дуже сильно на прийняття рішень впливатиме тривалість війни. Чим довше вона продовжиться — тим менше людей повернеться. Багато хто може залишитися за кордоном заради майбутнього дітей.

Перетин кордону. Фото: Новини.LIVE

Як вважаєте, чи поїдуть масово з України військовозобов'язані чоловіки, якщо війна закінчиться і відкриються кордони?

— Повернуться жінки, але частина чоловіків поїде до своїх жінок. Проте все залежить від тривалості війни, наскільки у подружжя збережуться стосунки. Адже декого війна робить ближчими, а ще декого розводить.

1 млн чоловіків наразі у лавах ЗСУ. Як це впливає на демографічну ситуацію?

— Війна в цілому впливає на всю демографію в Україні. Жінки з дітьми виїхали, серед цивільного та військового населення зростає смертність через обстріли. Під час війни смерність завжди висока. Населення скорочується, чоловіки перебувають поза сім'єю, а народження дітей свідомо відкладається на потім.

Через 2-3 роки після війни відбуваються компенсаційні процеси. Реалізовуються відкладена народжуваність, відповідно цифри підвищуються.

Ще років через 3-5 демографічні процеси виходять на ті ж самі тренди, які були до війни.

Є цифри, скільки в Україні народилося і померло під час війни?

— Дані має Мінюст. Але якщо порівнювати кількість померлих та народжених у 2022 році, то це становить лише 75% від народжених і померлих у 2021 році. Ці числа неспівставні, адже різна територія і різна чисельність населення.

Після звільнення територій небхідно буде відновлювати всю статистику на окупованих територіях. Вже потім будемо мати більш-менш нормальні показники.

Скільки українців буде у країні за 10 років?

— Ми робили прогноз до 2037 року. За ним чисельність населення буде на рівні 30-31 млн. Тобто за наступні 15 років населення скоротиться на 10-12 млн.

Хрещатик, Київ. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Загалом скорочення населення відбувалося з початку набуття Україною незалежності. І тут є два чинники: природний рух — народжуваність та смертність. У 1992-1993 роках нас було 52 млн.

Вже на початок 22-го року — 42 млн. Тобто за 30 років ми мали скорочення у 10 млн. Це відбулося за рахунок стрімкого скорочення населення, а народжуваність перейшла на модель однодітної сім'ї.

Смертність, порівняно з країнами Європи, у нас теж більша. Загалом у нас велика надсмертність, особливо чоловіків у працездатному віці. Наприклад, у 2021 році на 100 народжень було 263 смерті. Тобто людей помирало у 2,5 рази більше, ніж народжувалось. Так, тоді у нас була епідемія коронавірусу, проте і до 2021 року смертність в Україні удвічі перевищувала народжуваність.

Після перепису 2001 року Україна втратила до 3 млн людей через міграцію. Це теж обумовило скорочення чисельності населення, і такий тренд збережеться надалі. Чим менше населення — тим менше народжується.

Але при цьому смертність буде високою за рахунок вікової структури. Бо населення старіє. Тобто, якщо за 30 років ми втратили 10 млн, то приблизно таке ж число втратимо за 15 років. Темпи скорочення населення прискоряться.

Проте у цей прогноз ми заклали закінчення війни наприкінці 2024-го — на початку 2025 року. Якщо закінчиться трохи раніше — показники будуть кращі, якщо пізніше — можливо, гірші.

Цей прогноз — не істина в останній істнацій, а радше як прогноз-попередження, куди ми йдемо. Тому на державному рівні має проводитись політика щодо загальмування скорочення населення.

Наразі Міністрество соціальної політики розробляє стратегію демографічного розвитку. Вона матиме 3 напрямки: народжуваність, смертність та міграція. Є ще четвертий напрямок — житлові проблеми, ринок праці. Тобто те, що взагалі забезпечує функціонування держави.

Тобто українці стрімко вимирають?

— Можна і так сказати. Аналогів такого скорочення у світі не було. Зараз на цей процес дуже сильно вплинула війна плюс явище надсмертності.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Для тог, щоби чисельність населення не скорочувалася за рахунок природного чинника, потрібно, щоб 100 жінок протягом життя народили 210-220 дітей. У нас у 2021 році 100 жінок народжувало 116 дітей.

Тобто удвічі менше, ніж необхідно для того, аби населення України не скорочувалось.

За нашими прогнозами, у повоєнний час народжуваність зросте, але вона буде на третину меншою, ніж необхідно для відтворення населення. Змусити народжувати дітей людей неможливо.

Загалом за рік-два після війни нам потрібно проводити перепис населення, щоб актуалізувати всі дані.

Яким буде гендерне співвідношення українців?

— На початок війни на 100 жінок було 87 чоловіків. Смертність чоловіків більша, але хлопчиків більше і народжується. Це такий начебто біологічний закон, який працює в усіх країнах світу. На 100 дівчаток народжується 104-106 хлопчиків.

У нас ця тенденція йде до вирівнювання і, можливо, за 15 років, що ми й прогнозували, на 100 жінок буде 90 чоловіків.

Але за окремими групами чоловіків і справді може бути більше.

Як наразі виглядають міста та села в Україні за кількістю населення і якими вони будуть після війни?

— Війна зламала нам регіональну статистику. Через відсутність перепису населення дані втрачають свою сутність. Зараз багато внутрішньопереміщених осіб — приблизно 6 млн. Переїхали вони в основному у центральну та західну Україну.

У деяких регіонах ресурс щодо прийняття людей вичерпаний. Але нас ніколи не буде 52 млн. Хіба що завеземо 10-15 млн мігрантів.