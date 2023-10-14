Население Украины вымирает: как повлияла война и кто уехал за границу

Заместитель директора Института демографии Александр Гладун. Фото: Новини.LIVE

Как именно война России в Украине повлияла на численность населения в Украине, сколько нас сейчас, а сколько будет через 15 лет.

Кто вернется в Украину после окончания войны и уедут ли мужчины из страны, если границы для них откроют, — в интервью Новини.LIVE рассказал заместитель директора Института демографии Александр Гладун.

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Сколько украинцев сейчас проживает в стране?

— Мы оценивали на начало 2022 года по всей территории Украины, включая Крым и ОРДЛО. К тому времени нас было более 42 млн. После этого очень сильно возросла смертность и мы не знаем всех количественных характеристик, плюс началась безумная миграция.

Поэтому корректно говорить даже не о населении Украины, а о тех, кто сейчас находится в Украине. И это количество сократилось на 6 млн. Это если говорить о границах 1991 года.

То есть в границах 1991 года живет 36 млн?

— Да, 35-36 млн. Остальные уехали. По данным верховного комиссара по управлению беженцев, в настоящее время за границей находятся 6,2 млн украинцев. Они либо имеют статус беженца, либо уехали в связи с войной и живут за границей без оформления этого статуса. В основном сконцентрированы в Европе.

По данным МИД, по состоянию на июнь 2023 года за границей находилось 8 млн украинцев. Очевидно, большинство из них женщины и дети. Как думаете, вернутся ли они обратно в Украину и при каких условиях это может случиться?

— Возможно, МИД добавляет сюда выехавших до войны, трудоустроившихся там и при этом не потерявших украинское гражданство. Что касается беженцев, две трети из них — это женщины, дальше идут мужчины, пожилые люди и дети. Будут ли они возвращаться в Украину, будет зависеть от того, сохранилось ли у них тут жилье.

Обстрелы Черкасс. Фото: ГСЧС

Например, многие города на юге и востоке Украины разрушены. Поэтому люди будут интересоваться, есть ли какие-то перспективы жилья в ближайшие 5-10 лет после возвращения в Украину.

Второй фактор — будет ли у них работа. Женщины с детьми также будут учитывать наличие инфраструктуры, особенно для дошкольников. Это внутренний фактор.

Внешний вызов — политика государств, в которых они находятся, по поводу дальнейшего их пребывания. Объективно большинство европейских стран заинтересовано, чтобы наши граждане остались у них. Еще до войны многие страны проводили политику по привлечению украинцев на свой рынок труда, а молодежи — для обучения в учебных заведениях. Лучший пример — Польша.

По данным социологических исследований, планируется остаться вне Украины от 30 до 50% украинцев. Очень сильно на принятие решений влияет продолжительность войны. Чем дольше она будет длиться, тем меньше людей вернется. Многие могут остаться за границей ради будущего детей.

Пересечение границы. Фото: Новини.LIVE

Как считаете, поедут ли массово из Украины военнообязанные мужчины, если война закончится и откроются границы?

— Вернутся женщины, но часть мужчин уедет к своим женам. Однако все зависит от продолжительности войны, насколько у супругов сохранятся отношения. Ведь некоторых война делает ближе, а некоторых разводит.

1 млн мужчин в настоящее время в рядах ВСУ. Как это влияет на демографическую ситуацию?

— Война в целом влияет на всю демографию в Украине. Женщины с детьми уехали, среди гражданского и военного населения растет смертность из-за разных обстрелов. Но во время войны смертность всегда высокая. Население сокращается, мужчины находятся вне семьи, а рождение детей сознательно откладывается на потом.

Через 2-3 года после войны происходят компенсационные процессы. Реализуется отложенная рождаемость, соответственно цифры повышаются.

Еще лет через 3-5 демографические процессы выходят на те же тренды, которые были до войны.

Есть цифры, сколько в Украине родилось и умерло во время войны?

— Данные есть у Минюста. Но если сравнивать количество умерших и родившихся в 2022 году, то это составляет всего 75% от родившихся и умерших в 2021 году. Эти числа несопоставимы, ведь разная территория и разная численность населения.

После освобождения территорий необходимо будет восстанавливать всю статистику на оккупированных территориях. Уже потом будем иметь более или менее нормальные показатели.

Сколько украинцев будет в стране через 10 лет?

— Мы делали прогноз до 2037 года. По ним численность населения будет на уровне 30-31 млн. То есть за следующие 15 лет население сократится на 10-12 млн.

Крещатик, Киев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В целом сокращение населения происходило с начала обретения Украиной независимости. И здесь есть два фактора: естественное движение — рождаемость и смертность. В 1992-1993 годах нас было 52 млн человек.

Уже к началу 2022 года — 42 млн. То есть за 30 лет мы имели сокращение в 10 млн. Это произошло на счет стремительного сокращения населения, а рождаемость перешла на модель однодетной семьи.

Смертность по сравнению со странами Европы у нас тоже больше. В общем, у нас сверхсмертность, особенно мужчин в трудоспособном возрасте. К примеру, в 2021 году на 100 рождений было 263 смерти. То есть людей умирало в 2,5 раза больше, чем рождалось. Да, тогда у нас была эпидемия коронавируса, однако и до 2021 года смертность в Украине вдвое превышала рождаемость.

После переписи 2001 года Украина потеряла до 3 млн человек из-за миграции. Это тоже обусловило сокращение численности населения, и такой тренд сохранится в дальнейшем. Чем меньше население — тем меньше рождается.

Но при этом смертность будет высокой за счет возрастной структуры. Ибо население стареет. То есть, если за 30 лет мы потеряли 10 млн, то примерно такое же число потеряем за 15 лет. Темпы сокращения населения ускорятся.

Однако в этот прогноз мы заложили окончание войны в конце 2024-го — начале 2025 года. Если закончится немного раньше, показатели будут лучше, если позже — возможно, хуже.

Данный прогноз — не истина в последней инстнации, а скорее как прогноз-предупреждение, куда мы идем. Поэтому на государственном уровне должна проводиться политика по замедлению сокращения населения.

В настоящее время Министерство социальной политики разрабатывает стратегию демографического развития. Она будет иметь три направления: рождаемость, смертность и миграция. Есть еще четвертое направление — жилищные проблемы, рынок труда. То есть то, что вообще обеспечивает функционирование государства.

То есть украинцы стремительно вымирают?

– Можно и так сказать. Аналогов такого сокращения в мире не было. Сейчас на этот процесс сильно повлияла война плюс явление сверхсмертности.

ВСУ. Фото: Генштаб

Для того чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора, нужно, чтобы 100 женщин в течение жизни родили 210-220 детей. У нас в 2021 году 100 женщин рожало 116 детей.

То есть вдвое меньше, чем необходимо для того, чтобы население Украины не сокращалось.

По нашим прогнозам, в послевоенное время рождаемость вырастет, но она будет на треть меньше, чем необходимо для воспроизводства населения. Заставить людей рожать детей невозможно.

В целом через год-два после войны нам нужно проводить перепись населения, чтобы актуализировать все данные.

Каким будет гендерное соотношение украинцев?

— К началу войны на 100 женщин было 87 мужчин. Смертность мужчин больше, но мальчиков больше и рождается. Это такой биологический закон, который работает во всех странах мира. На 100 девочек рождается 104-106 мальчиков.

У нас эта тенденция идет к выравниванию и, возможно, через 15 лет, что мы и прогнозировали, на 100 женщин будет 90 мужчин.

Но по отдельным группам мужчин действительно может быть больше.

Как выглядят города и села в Украине по количеству населения и какими они будут после войны?

— Война сломала нам региональную статистику. Из-за отсутствия переписи населения данные теряют свою сущность. Сейчас много внутри перемещенных лиц — около 6 млн. Переехали они в основном в центральную и западную Украину.

В некоторых регионах ресурс по приему людей исчерпан. Но нас никогда не будет 52 млн. Разве что завезем 10-15 млн мигрантов.