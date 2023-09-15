Хасиди в Умані: мер розповіла про місто під час Рош га-Шана

Хасиди в Умані Фото: УНІАН

Скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова.

Як хасиди поводять себе в Умані зазвичай?

— Через військовий стан, речі та документи у хасидів перевіряють при в'їзді у місто. Це безпека як уманьчан так і прочан. Адже ми маємо дбати про те, щоби не було ніяких диверсій в період військового стану.

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В Умань хасидів привозять перевізники, а вже в місті вони користуються таксі або ж ходять пішки.

Щодо заборон. Як і минулого року, так і цього, у нас є заборона спиртних напоїв, їх пронесення і провезення, заборона зброї, запуску феєрверків. Хасиди не завжди дотримуються цих заборон. Торік був випадок, коли о 12-й ночі пролунали феєрверки і поліція так і не знайшла винуватців.

Як мешканці міста реагують на святкування хасидами Рош га-Шана?

— По-перше, це велике навантаження на інфраструктуру нашого міста. От на сьогодні (15 вересня. - ред.) у нас є 33 тисячі паломників, а мешканців міста — 83 тисячі.

Паломники розміщуються на невеликій територій міста, в одному мікрорайоні. Тому це навантаження на наші каналізаційні та водяні мережі, вивіз сміття. З одного боку це незручності, а з іншого — покращення фінансового стану уманчан, які обслуговують хасидів.

Зрештою, завдяки Раббі Нахману, Умань знають в усьому світі.

Ізраїль надав Україні допомогу у розмірі 26 млн грн на допомогу тим, хто збирається в Умань. Що із цих коштів отримає місто?

— Не можу сказати, кому Ізарїль виділив ці кошти. Місто заробляє туристичний збір з кожного туриста. Звичайно, ми не можемо всіх проконтролювати, але впевнені, що вони відносяться до цього добросовісно.

Кошти туристичного збору витрачаємо на прибирання від святкувань, облаштування блокпостів, встановлення додаткових знаків.

Торік ми спілкувалися із всіма течіями прочан і пообіцяли їм, якщо вони заплатять туристичний збір, то побачать покращення на території мікрорайону.

Тому зараз у нас відремонтована частина туристичної вулиці, заменені мережі та збудований новий тротуар. Ми свої зобов'язання виконуємо у повній мірі і з нами можна мати справу.

Досить часто загроза застосування балістичного озброєння доходить до Черкащини, відповідно лунає сигнал повітряної тривоги. Чи ховаються хасиди і як це контролюють правоохоронні органи?

— Ще торік я зверталася і до ізраїльтян, і загалом до євреїв всього світу не їхати в Умань, бо у нас небезпечно. Незважаючи на це, торік до нас приїхало 23 тисячі хасидів.

Хасиди в Умані. Фото: Уніан

Цього року ми теж попереджували про небезпеку, але це їх не зупинило. Тому з червня ми почали перевірки та огляди тих укриттів, які знаходяться на території паломництва. На жаль, місць в укриттях на багато менше, ніж є паломників — трохи більше 11 тисяч.

Хасидів це не зупиняє. Вони кажуть, що їх це не лякає. Мовляв, вони самі несуть відповідальність за себе, якщо щось трапиться.

Є ще одна особливість. Велика частина майна мікрорайону належить євреям, які не є громадянами України. Тому у нас великі заборгованності за газ, воду, електрику, ОСББ, податок за нерухоме майно. Є одна особа, яка заборгувала понад 2 млн грн. Про це повідомлено прикордонну службу. І якщо воба в'їхала до України, то виїхати не зможе, допоки не сплатить усі борги.

Їх потрібно сплачувати і дотримуватися українського законодавства.

Чи дотримуються хасиди комендантської години?

— Комендантська година не скасовувалася і скасовуватися не буде. В Україні війна, всі ми дотримуємось її незалежно від святкувань. Ніхто ж не відміняв комендантську годину ні на Новий рік, ні на Пасху і тд.

Дана інформація доведена до хасидів. Якщо вони не дотримуватимуться комендантської години — поліція прийматиме міри.

Інтерв'ю записав кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.