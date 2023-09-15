Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Скільки хасидів приїхало в Умань і як вони відзначають Рош га-Шана: інтерв'ю з мером міста arrow

Скільки хасидів приїхало в Умань і як вони відзначають Рош га-Шана: інтерв'ю з мером міста

15 вересня 2023 17:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Хасиди в Умані: мер розповіла про місто під час Рош га-Шана
Хасиди в Умані Фото: УНІАН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова

Як хасиди поводять себе в Умані зазвичай? 

— Через військовий стан, речі та документи у хасидів перевіряють при в'їзді у місто. Це безпека як уманьчан так і прочан. Адже ми маємо дбати про те, щоби не було ніяких диверсій в період військового стану. 

Читайте також:

В Умань хасидів привозять перевізники, а вже в місті вони користуються таксі або ж ходять пішки.

Щодо заборон. Як і минулого року, так і цього, у нас є заборона спиртних напоїв, їх пронесення і провезення, заборона зброї, запуску феєрверків. Хасиди не завжди дотримуються цих заборон. Торік був випадок, коли о 12-й ночі пролунали феєрверки і поліція так і не знайшла винуватців.

Як мешканці міста реагують на святкування хасидами Рош га-Шана?

— По-перше, це велике навантаження на інфраструктуру нашого міста. От на сьогодні (15 вересня. - ред.) у нас є 33 тисячі паломників, а мешканців міста — 83 тисячі.

Паломники розміщуються на невеликій територій міста, в одному мікрорайоні. Тому це навантаження на наші каналізаційні та водяні мережі, вивіз сміття. З одного боку це незручності, а з іншого — покращення фінансового стану уманчан, які обслуговують хасидів. 
Зрештою, завдяки Раббі Нахману, Умань знають в усьому світі.

Ізраїль надав Україні допомогу у розмірі 26 млн грн на допомогу тим, хто збирається в Умань. Що із цих коштів отримає місто?

— Не можу сказати, кому Ізарїль виділив ці кошти. Місто заробляє туристичний збір з кожного туриста. Звичайно, ми не можемо всіх проконтролювати, але впевнені, що вони відносяться до цього добросовісно.

Кошти туристичного збору витрачаємо на прибирання від святкувань, облаштування блокпостів, встановлення додаткових знаків.

Торік ми спілкувалися із всіма течіями прочан і пообіцяли їм, якщо вони заплатять туристичний збір, то побачать покращення на території мікрорайону. 
Тому зараз у нас відремонтована частина туристичної вулиці, заменені мережі та збудований новий тротуар. Ми свої зобов'язання виконуємо у повній мірі і з нами можна мати справу.

Досить часто загроза застосування балістичного озброєння доходить до Черкащини, відповідно лунає сигнал повітряної тривоги. Чи ховаються хасиди і як це контролюють правоохоронні органи?

— Ще торік я зверталася і до ізраїльтян, і загалом до євреїв всього світу не їхати в Умань, бо у нас небезпечно. Незважаючи на це, торік до нас приїхало 23 тисячі хасидів.

хасиды
Хасиди в Умані. Фото: Уніан

Цього року ми теж попереджували про небезпеку, але це їх не зупинило. Тому з червня ми почали перевірки та огляди тих укриттів, які знаходяться на території паломництва. На жаль, місць в укриттях на багато менше, ніж є паломників — трохи більше 11 тисяч. 

Хасидів це не зупиняє. Вони кажуть, що їх це не лякає. Мовляв, вони самі несуть відповідальність за себе, якщо щось трапиться. 

Є ще одна особливість. Велика частина майна мікрорайону належить євреям, які не є громадянами України. Тому у нас великі заборгованності за газ, воду, електрику, ОСББ, податок за нерухоме майно. Є одна особа, яка заборгувала понад 2 млн грн. Про це повідомлено прикордонну службу. І якщо воба в'їхала до України, то виїхати не зможе, допоки не сплатить усі борги.

Їх потрібно сплачувати і дотримуватися українського законодавства.

Чи дотримуються хасиди комендантської години?

— Комендантська година не скасовувалася і скасовуватися не буде. В Україні війна, всі ми дотримуємось її незалежно від святкувань. Ніхто ж не відміняв комендантську годину ні на Новий рік, ні на Пасху і тд.

Дана інформація доведена до хасидів. Якщо вони не дотримуватимуться комендантської години — поліція прийматиме міри. 

Інтерв'ю записав кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз