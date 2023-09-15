Хасиды в Умани: мэр рассказала о городе во время Рош га-Шана

Хасиды в Умани. Фото: Униан

Сколько хасидов в этом году приехало в Умань на празднование начала нового года Рош га-Шана, какие запреты существуют из-за войны и что будут делать паломники во время сигналов воздушной тревоги — в интервью Новини.LIVE рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

Как хасиды ведут себя в Умани обычно?

— Из-за военного положения, вещи и документы у хасидов проверяют при въезде в город. Это безопасность как уманьчан, так и паломников. Ведь мы должны заботиться, чтобы не было никаких диверсий в период военного положения.

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В Умань хасидов привозят перевозчики, а уже в городе они пользуются такси или ходят пешком.

Относительно запретов. Как и в прошлом году, так и в этом, у нас есть запрет спиртных напитков, их пронисение и провоз, запрет оружия, запуска фейерверков. Хасиды не всегда соблюдают эти запреты. В прошлом году был случай, когда в 12 ночи раздались фейерверки и полиция так и не нашла виновников.

Как жители города реагируют на празднование хасидами Рош га-Шана?

— Во-первых, это большая нагрузка на инфраструктуру нашего города. Вот на сегодня (15 сентября - ред.) у нас есть 33 тысячи паломников, а жителей города — 83 тысячи.

Паломники размещаются на небольшой территории города, в одном микрорайоне. Поэтому это нагрузка на наши канализационные и водяные сети, вывоз мусора. С одной стороны это неудобства, а с другой — улучшение финансового положения обслуживающих хасидов уманчан.

В конце концов благодаря Рабби Нахману Умань знают во всем мире.

Израиль оказал помощь в размере 26 млн грн в помощь тем, кто собирается посетить Умань в этом году. Что из этих средств получит город?

— Не могу сказать, кому Израиль выделил эти деньги. Город зарабатывает туристический сбор с каждого туриста. Конечно, мы не можем всех проконтролировать, но уверены, что они относятся к этому добросовестно.

Средства туристического сбора тратим на уборку от празднований, обустройство блокпостов, установку дополнительных знаков.

В прошлом году мы общались со всеми течениями паломников и пообещали им, если они заплатят туристический сбор, то увидят улучшение на территории микрорайона.

Поэтому сейчас у нас отремонтирована часть туристической улицы, заменены сети и новый тротуар. Мы выполняем свои обязательства в полной мере и с нами можно иметь дело.

Часто угроза применения баллистического вооружения доходит до Черкасщины, соответственно раздается сигнал воздушной тревоги. Прячутся ли хасиды и как это контролируют правоохранительные органы?

— Еще в прошлом году я обращалась и к израильтянам, и вообще к евреям всего мира не ехать в Умань, потому что у нас опасно. Несмотря на это, в прошлом году к нам приехали 23 тысячи хасидов.

Хасиды в Умани. Фото: Униан

В этом году мы тоже предупреждали об опасности, но это их не остановило. Поэтому с июня мы начали проверки и обзоры укрытий, которые находятся на территории паломничества. К сожалению, мест в укрытиях намного меньше, чем есть паломников — чуть больше 11 тысяч.

Хасидов это не останавливает. Они говорят, что их это не пугает. Мол, они сами несут ответственность за себя, если что-нибудь случится.

Есть еще одна особенность. Большая часть имущества микрорайона принадлежит евреям, не являющимся гражданами Украины. Поэтому у нас большие задолженности за газ, воду, электричество, ОСМД, налог за недвижимое имущество. Есть один человек, который задолжал более 2 млн грн. Пограничники уведомлены и если этот человек въехал в Украину, то уехать не сможет, пока не оплатит все долги.

Их нужно платить и соблюдать украинское законодательство.

Соблюдают ли хасиды комендантский час?

— Комендантский час не отменялся и отменяться не будет. В Украине война, все мы придерживаемся ее вне зависимости от празднований. Никто не отменял комендантский час ни на Новый год, ни на Пасху и тд.

Данная информация доведена до хасидов. Если они не будут придерживаться комендантского часа, полиция будет принимать меры.

Интервью записал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.