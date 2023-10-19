Візит Путіна у Китай: чи буде Пекін допомагати Росії

Глава КНР Сі Цзиньпін та президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS

Росія та Китай нарощують тісне економічне та медійне співробітництво, однак при цьому не йдеться про політично-військовий союз та блок.

Відтак наразі мова не йде про повноцінну допомогу Китаю Росії проти України. При цьому у найближчі пів року зближення Росії та Китаю буде і з багатьох напрямів.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт по Китаю Андрій Бузаров.

Росія та Китай: якими ці стосунки є наразі

За словами Бузарова, в останній рік Росія та Китай значно посилили співробітництво з економіки та медійності. Зокрема, Бузаров нагадав про форум "Один поїзд — один шлях", або "Шовковий шлях".

Андрій Бузаров. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч, за його словами, туди як ніколи запросили чимало журналістів з РФ. Це означає, що Китай теж намагається робити демонстративні заходи, показуючи своє зближення з Росією.

"Співробітництво йде за усіма напрямами. Окрім військово-політичного проти Заходу і відповідно й України. На якій стадії це можливо, сказати складно. Думаю, що наразі Китай до цього не готовий. А от військово-технічна допомоги є, як власне протягом останніх 30 років", — каже Бузаров.

При цьому, за його словами, Росія залежна від Китаю більш політично, ніж економічно. Адже станом на сьогодні обом сторонам вигідно торгувати із Заходом. Особливо Китаю, експорт та імпорт якого в багато чому залежить від США та Європи.

Тому Китай точно не зацікавлений у поганих стосунках з Європою, у той час як Росії втрачати нічого. Адже через війну проти України вона порвала всі свої контакти із Заходом, і вони будуть лише зменшуватися.

"У Китаю навпаки є можливості зберегти свої. Але чим більше він зближуватиметься із Росією — тим більше невдоволення це викликатиме з боку США та їхніх союзників", — каже Бузаров.

Водночас, на думку експерта, майбутнє американо-китайських стосунків залежить від політичної опозиції у США. І до американських виборів президента, які пройдуть 5 листопада 2024 року, ясності у них не буде.

Джо Байден та Сі Цзиньпін. Фото: Reuters

Відтак, у найближчі пів року по багатьох напрямах побачимо зближення Росії і Китаю, але на якийсь повноцінний військово-політичний союз він не перетвориться.

Чи буде Китай допомагати Росії у війні проти України

А от військово-політичний союз Росії та Китаю, а за ним і повноцінна допомога Китаю Росії проти України, може бути лише у випадку війни за Тайвань, який перебуває під захистом США.

В такому разі виникне ще один регіональний геополітичний конфлікт, переконаний Бузаров. Тоді Китай розірве усі свої зв'язки із Заходом і переорієнтується на євроазійський напрямок. Але це вже наступний етап ескалації.

При цьому, за словами Бузарова, є ще один момент, на який мало хто звертає увагу — це Північна Корея. Історичний союзник, партнер та друг Китаю, який наразі напряму почав надавати Росії військову допомогу.

"Думаю, це відбувається не без згоди Китаю. Не те, щоби Китай підтримував ці речі, але тим не менше факт залишається фактом", — підсумував Бузаров.

Путін вдруге за рік поїхав до Китая

Нагадаємо, російський очільник Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна у вівторок, 17 жовтня. За цей час він начебто провів низку переговорів та взяв участь у форумах. Це був його перший зарубіжний візит за межі кордонів колишнього Радянського Союзу після видачі ордеру на його арешт.

Під час візиту до Китаю Путін заявив про своє бажання поглибити зв'язки Росії з цією країною, зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). При цьому якихось практичних пропозицій висунуто не було.

