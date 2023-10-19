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Россия и Китай усиливают сотрудничество: как это повлияет на войну против Украины

19 октября 2023 14:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Визит Путина в Китай: будет ли Пекин помогать России
Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россия и Китай наращивают тесное экономическое и медийное сотрудничество, однако при этом речь не идет о создании политически-военного союза и блока.

Следовательно, речь не идет о полноценной помощи Китая России против Украины. При этом в ближайшие полгода сближение России и Китая будет, и по многим направлениям.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по Китаю Андрей Бузаров.

Россия и Китай: каковы эти отношения сейчас

По словам Бузарова, в последний год Россия и Китай значительно усилили сотрудничество по экономике и медийности. В частности, Бузаров напомнил о форуме "Один поезд один путь", или "Шелковый путь".

Андрей Бузаров
Андрей Бузаров. Фото: Новини.LIVE

В этом году, по его словам, туда как никогда пригласили немало журналистов из РФ. Это означает, что Китай тоже пытается предпринимать демонстративные меры, показывая свое сближение с Россией.

"Сотрудничество идет по всем направлениям. Кроме военно-политического против Запада и, соответственно, и Украины. На какой стадии это возможно — сказать сложно. Думаю, что в настоящее время Китай к этому не готов. А вот военно-техническая помощь есть как собственно в течение последних 30 лет", — говорит Бузаров.

При этом, по его словам, Россия зависима от Китая более политически, чем экономически. Ведь по состоянию на сегодняшний день обеим сторонам выгодно торговать с Западом. Особенно Китаю, экспорт и импорт которого во многом зависит от США и Европы.

Поэтому Китай точно не заинтересован в плохих отношениях с Европой, в то время как России терять нечего. Ведь из-за войны против Украины она порвала все свои контакты с Западом, и они будут только уменьшаться.

"У Китая наоборот есть возможности сохранить свои. Но чем больше он будет сближаться с Россией — тем большее недовольство это будет вызывать со стороны США и их союзников", — говорит Бузаров.

В то же время, по мнению эксперта, будущее американо-китайских отношений зависит от политической оппозиции в США. И до американских выборов президента, которые пройдут 5 ноября 2024 года, ясности в них не будет.

Байден Си
Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Следовательно, в ближайшие полгода по многим направлениям увидим сближение России и Китая, но в какой-то полноценный военно-политический союз оно не превратится.

Будет ли Китай помогать России в войне против Украины

А вот военно-политический союз России и Китая, а за ним и полноценная помощь Китая России против Украины, может быть только в случае войны за Тайвань, который находится под защитой США.

В этом случае возникнет еще один региональный геополитический конфликт, убежден Бузаров. Тогда Китай разорвет все свои связи с Западом и переориентируется на евроазиатское направление. Но это уже следующий этап эскалации.

При этом, по словам Бузарова, есть еще один момент, на который мало кто обращает внимание это Северная Корея. Исторический союзник, партнер и друг Китая, который прямо начал оказывать России военную помощь.

"Думаю, это происходит не без согласия Китая. Не то чтобы Китай поддерживал эти вещи, но тем не менее факт остается фактом", — подытожил Бузаров.

Путин второй раз за год побывал в Китае

Напомним, российский глава Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин во вторник, 17 октября. За это время он провел ряд переговоров и принял участие в форумах. Это был его первый зарубежный визит за границы бывшего Советского Союза после выдачи ордера на его арест.

В ходе визита в Китай Путин заявил о своем желании углубить связи России с этой страной, отметили аналитики Института изучения войны (ISW). При этом каких-либо практических предложений выдвинуто не было.

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