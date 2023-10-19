Визит Путина в Китай: будет ли Пекин помогать России

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS

Россия и Китай наращивают тесное экономическое и медийное сотрудничество, однако при этом речь не идет о создании политически-военного союза и блока.

Следовательно, речь не идет о полноценной помощи Китая России против Украины. При этом в ближайшие полгода сближение России и Китая будет, и по многим направлениям.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по Китаю Андрей Бузаров.

Россия и Китай: каковы эти отношения сейчас

По словам Бузарова, в последний год Россия и Китай значительно усилили сотрудничество по экономике и медийности. В частности, Бузаров напомнил о форуме "Один поезд — один путь", или "Шелковый путь".

Андрей Бузаров. Фото: Новини.LIVE

В этом году, по его словам, туда как никогда пригласили немало журналистов из РФ. Это означает, что Китай тоже пытается предпринимать демонстративные меры, показывая свое сближение с Россией.

"Сотрудничество идет по всем направлениям. Кроме военно-политического против Запада и, соответственно, и Украины. На какой стадии это возможно — сказать сложно. Думаю, что в настоящее время Китай к этому не готов. А вот военно-техническая помощь есть как собственно в течение последних 30 лет", — говорит Бузаров.

При этом, по его словам, Россия зависима от Китая более политически, чем экономически. Ведь по состоянию на сегодняшний день обеим сторонам выгодно торговать с Западом. Особенно Китаю, экспорт и импорт которого во многом зависит от США и Европы.

Поэтому Китай точно не заинтересован в плохих отношениях с Европой, в то время как России терять нечего. Ведь из-за войны против Украины она порвала все свои контакты с Западом, и они будут только уменьшаться.

"У Китая наоборот есть возможности сохранить свои. Но чем больше он будет сближаться с Россией — тем большее недовольство это будет вызывать со стороны США и их союзников", — говорит Бузаров.

В то же время, по мнению эксперта, будущее американо-китайских отношений зависит от политической оппозиции в США. И до американских выборов президента, которые пройдут 5 ноября 2024 года, ясности в них не будет.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Следовательно, в ближайшие полгода по многим направлениям увидим сближение России и Китая, но в какой-то полноценный военно-политический союз оно не превратится.

Будет ли Китай помогать России в войне против Украины

А вот военно-политический союз России и Китая, а за ним и полноценная помощь Китая России против Украины, может быть только в случае войны за Тайвань, который находится под защитой США.

В этом случае возникнет еще один региональный геополитический конфликт, убежден Бузаров. Тогда Китай разорвет все свои связи с Западом и переориентируется на евроазиатское направление. Но это уже следующий этап эскалации.

При этом, по словам Бузарова, есть еще один момент, на который мало кто обращает внимание — это Северная Корея. Исторический союзник, партнер и друг Китая, который прямо начал оказывать России военную помощь.

"Думаю, это происходит не без согласия Китая. Не то чтобы Китай поддерживал эти вещи, но тем не менее факт остается фактом", — подытожил Бузаров.

Путин второй раз за год побывал в Китае

Напомним, российский глава Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин во вторник, 17 октября. За это время он провел ряд переговоров и принял участие в форумах. Это был его первый зарубежный визит за границы бывшего Советского Союза после выдачи ордера на его арест.

В ходе визита в Китай Путин заявил о своем желании углубить связи России с этой страной, отметили аналитики Института изучения войны (ISW). При этом каких-либо практических предложений выдвинуто не было.