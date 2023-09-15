Гори сміття та 8 доларів за солодку воду: святкування Рош га-Шана в Умані. День перший
Цьогоріч до Умані на святкування нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів. Війна в Україні та ймовірність російських обстрілів не зупинили прочан, до того ж зараз їх більше порівняно з минулим роком.
Як хасиди відзначали перший день юдейського нового року в українському місті під час війни розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
Як хасиди святкували перший день Рош га-Шана в Умані
Так, за оновленими даними, до Умані прибуло більш як 33 тисячі хасидів, а кількість населення міста складає 83 тисячі осіб.
Паломники хаотично переміщаються містом, порушують правила дорожнього руху і залишають після себе багато сміття. Попри заборону на продаж алкоголю в мікрорайоні паломництва, гарячі напої приїжджі гості все ж випивають у закритій зоні.
До речі, українці вирішили непогано заробити на хасидах, адже в паломницькій зоні продають товар в доларах і за значно завищеними цінами. Наприклад, пляшку солодкого напою Sprite півтора літра продають за 8 доларів — це 304 грн в той час, коли цей напій у звичайному магазині коштує близько 40 грн.
У своєму містечку хасиди постійно танцюють, співають, кричать "Слава Україні" та "Слава Ізраїлю", а також відбирають мікрофони. На місці паломництва присутні поліцейські, працівники ДСНС та карети швидкої допомоги.
Мер Умані в ексклюзивному коментарі розповіла, що такі приїзди роблять навантаження на інфраструктуру міста та створюють певні проблеми для уманчан.
"Паломники розміщуються на невеликій територій міста, в одному мікрорайоні. Тому це навантаження на наші каналізаційні та водяні мережі, вивіз сміття. З одного боку, це незручності, а з іншого — покращення фінансового стану уманчан, які обслуговують хасидів", — зазначила міський голова Умані Ірина Плетньова.
Також вона додала, що попри попередження не їхати до Умані через небезпеку, цьогоріч хасидів значно більше. Адже торік їх налічувало 23 тисячі осіб.