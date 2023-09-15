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Гори сміття та 8 доларів за солодку воду: святкування Рош га-Шана в Умані. День перший

15 вересня 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гори сміття та 8 доларів за солодку воду: святкування Рош га-Шана в Умані. День перший
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Цьогоріч до Умані на святкування нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів. Війна в Україні та ймовірність російських обстрілів не зупинили прочан, до того ж зараз їх більше порівняно з минулим роком.

Як хасиди відзначали перший день юдейського нового року в українському місті під час війни розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Так, за оновленими даними, до Умані прибуло більш як 33 тисячі хасидів, а кількість населення міста складає 83 тисячі осіб.

Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Паломники хаотично переміщаються містом, порушують правила дорожнього руху і залишають після себе багато сміття. Попри заборону на продаж алкоголю в мікрорайоні паломництва, гарячі напої приїжджі гості все ж випивають у закритій зоні.

Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані
Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані
Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані
Сміття, яке лишають після себе хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Одна з кімнат, де живуть хасиди
Одна з кімнат, де живуть хасиди. Фото: Новини.LIVE

До речі, українці вирішили непогано заробити на хасидах, адже в паломницькій зоні продають товар в доларах і за значно завищеними цінами. Наприклад, пляшку солодкого напою Sprite півтора літра продають за 8 доларів — це 304 грн в той час, коли цей напій у звичайному магазині коштує близько 40 грн.

Місце, де продають газовану воду за завищеними цінами
Місце, де продають газовану воду за завищеними цінами. Фото: Новини.LIVE

У своєму містечку хасиди постійно танцюють, співають, кричать "Слава Україні" та "Слава Ізраїлю", а також відбирають мікрофони. На місці паломництва присутні поліцейські, працівники ДСНС та карети швидкої допомоги.

Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Мер Умані в ексклюзивному коментарі розповіла, що такі приїзди роблять навантаження на інфраструктуру міста та створюють певні проблеми для уманчан.

"Паломники розміщуються на невеликій територій міста, в одному мікрорайоні. Тому це навантаження на наші каналізаційні та водяні мережі, вивіз сміття. З одного боку, це незручності, а з іншого — покращення фінансового стану уманчан, які обслуговують хасидів", — зазначила міський голова Умані Ірина Плетньова

Також вона додала, що попри попередження не їхати до Умані через небезпеку, цьогоріч хасидів значно більше. Адже торік їх налічувало 23 тисячі осіб.

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