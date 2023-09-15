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Горы мусора и 8 долларов за сладкую воду: празднование Рош га-Шана в Умани. День первый

15 сентября 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Горы мусора и 8 долларов за сладкую воду: празднование Рош га-Шана в Умани. День первый
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В этом году в Умань на празднование нового года Рош га-Шана приехало более 30 тысяч хасидов. Война в Украине и вероятность российских обстрелов не остановили паломников, к тому же сейчас их больше по сравнению с прошлым годом.

Как хасиды отмечали первый день иудейского нового года в украинском городе во время войны, рассказал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Так, по обновленным данным, в Умань прибыло более 33 тысяч хасидов, а численность населения города составляет 83 тысяч человек.

Хасиды в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
Хасиды в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
Хасиды в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
Хасиды в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Паломники хаотично перемещаются по городу, нарушают правила дорожного движения и оставляют после себя много мусора. Несмотря на запрет на продажу алкоголя в микрорайоне паломничества, горячие напитки приезжие гости все же выпивают в закрытой зоне.

Мусор, который оставляют после себя хасиды в Умани
Мусор, оставляемый после себя хасидами в Умани. Фото: Новини.LIVE
Мусор, который оставляют после себя хасиды в Умани
Мусор, оставляемый после себя хасидами в Умани. Фото: Новини.LIVE
Мусор, который оставляют после себя хасиды в Умани
Мусор, оставляемый после себя хасидами в Умани. Фото: Новини.LIVE
Одна из комнат, где живут хасиды
Одна из комнат, где живут хасиды. Фото: Новини.LIVE

Кстати, украинцы решили неплохо заработать на хасидах, ведь в паломнической зоне продают товар в долларах и по завышенным ценам. К примеру, бутылку сладкого напитка Sprite полтора литра продают за 8 долларов — это 304 грн в то время, когда этот напиток в обычном магазине стоит около 40 грн.

Место, где продают газировку по завышенным ценам
Место, где продают газировку по завышенным ценам. Фото: Новини.LIVE

В своем городке хасиды постоянно танцуют, поют, кричат "Слава Украине" и "Слава Израилю", а также отбирают микрофоны в журналистов. На месте паломничества присутствуют полицейские, работники ГСЧС и кареты скорой помощи.

Хасиды в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Мэр Умани в эксклюзивном комментарии рассказала, что такие приезды производят нагрузку на инфраструктуру города и создают определенные проблемы для жителей Умани.

"Паломники размещаются на небольшой территории города, в одном микрорайоне. Поэтому это нагрузка на наши канализационные и водяные сети, вывоз мусора. С одной стороны, это неудобства, а с другой — улучшение финансового состояния обслуживающих хасидов уманчан", — отметила городской голова Умани Ирина Плетнева.

Также она добавила, что несмотря на предупреждение не ехать в Умань из-за опасности, в этом году хасидов гораздо больше. Ведь в прошлом году их насчитывалось 23 тысячи человек.

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