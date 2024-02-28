Які копчені продукти можна їсти, а яких категорично потрібно уникати
Копчені продукти є доволі популярними через свій насичений смак та особливий аромат. Але рівень їхньої корисності залежить від способу приготування та вживання.
Про це повідомила нутриціологиня Анастасії Голобородько в своєму Telegram.
Споживання копчених продуктів є причиною підвищеного надходження ПАВ в органіхм людини. ПАВ – продукти розпаду при горінні. Не всі виробники контролюють склад диму.
Прості поради, як безпечно обирати копчені продукти
Бажано обирати продукти холодного копчення, натурального. Довіряючи та цікавлячись у виробника процесом (або хоча б читати етикетки та маркування).
Обирати товстошкірі риби холодного копчення (а не тонкошкірих гарячого). Крім самих амінокислот (структура у тих порушена), інші мікронутрієнти під впливом гарячого копчення руйнуються. Продукти розпаду димлення та ПАУ – накопичуються. А холодне копчення риб із щільною шкіркою зберігає поживну цінність, жирні корисні кислоти не зруйновані, накопичення ПАВ зовсім чи майже не пропускає.
Нутриціологиня додає, що потрібно категорично відмовитися від продуктів, які коптилися з використанням "рідкого диму", оскільки речовини, які містяться в ньому, накопичуються в організмі та провокують онкологічні захворювання.
"У коптильної рідини список негативно-побічних дій ще гірше, ніж у неконтрольованого та підвального, швидкого гарячого. Рідкий дим поганий не тому що "хімія", а тому що "фенол м-крезол о-крезол п-крезол гваякол циклотен ксіленол гідрохінон о-етилфенол пірокатехін пірогаллол сірінгон фенолальдегіди фенолкетони та інші впливають негативно-побочно (блокада ферментної системи, пригнічення роботи печінки та нирок, виразка/гастрит/панкреатит та весь популярний список). Онкологія — накопичувальна", — зауважила Анастасія Голобородько
Яке копчене найменш шкідливе та як уникнути шкідливої рідини для копчення:
- обирати тільки холодне копчення;
- обирати тільки натуральне (довіряти відповідальному виробнику, у продукту легкий запах копчення і приємний деревний аромат присутні в однаковій мірі);
- якщо продукт упакований і крім солі та прянощів зазначені Е, підсилювачі смаку або барвник, консервант, висока ймовірність застосування коптильної рідини;
- ненормальні та нездорові продукти копчення завжди мають яскравий колір (червоний, цегляний, бордовий у м'яса, помаранчевий, жовтий у риб);
- продукт натурального копчення не має яскравого кольору і завжди трохи пахне деревиною.
"Важливо використовувати принципи обмеження введення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) на завершальному етапі приготування харчових продуктів. Оскільки ПАВ є можливими людськими канцерогенами, що утворюються під час спалювання палива у процесах копчення та прямого сушіння, які використовуються для приготування харчових продуктів", — резюмувала нутриціологиня.
Раніше ми писали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися і скільки вони зберігаються в готовому вигляді.
Також ми писали скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.
Читайте Новини.LIVE!