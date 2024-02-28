Які копчені продукти можна їсти, а яких категорично потрібно уникати

Копчены вироби. Фото: Freepik

Копчені продукти є доволі популярними через свій насичений смак та особливий аромат. Але рівень їхньої корисності залежить від способу приготування та вживання.

Про це повідомила нутриціологиня Анастасії Голобородько в своєму Telegram.

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Споживання копчених продуктів є причиною підвищеного надходження ПАВ в органіхм людини. ПАВ – продукти розпаду при горінні. Не всі виробники контролюють склад диму.

Прості поради, як безпечно обирати копчені продукти

Бажано обирати продукти холодного копчення, натурального. Довіряючи та цікавлячись у виробника процесом (або хоча б читати етикетки та маркування).

Обирати товстошкірі риби холодного копчення (а не тонкошкірих гарячого). Крім самих амінокислот (структура у тих порушена), інші мікронутрієнти під впливом гарячого копчення руйнуються. Продукти розпаду димлення та ПАУ – накопичуються. А холодне копчення риб із щільною шкіркою зберігає поживну цінність, жирні корисні кислоти не зруйновані, накопичення ПАВ зовсім чи майже не пропускає.

Копчена риба. Фото: Freepik

Нутриціологиня додає, що потрібно категорично відмовитися від продуктів, які коптилися з використанням "рідкого диму", оскільки речовини, які містяться в ньому, накопичуються в організмі та провокують онкологічні захворювання.

"У коптильної рідини список негативно-побічних дій ще гірше, ніж у неконтрольованого та підвального, швидкого гарячого. Рідкий дим поганий не тому що "хімія", а тому що "фенол м-крезол о-крезол п-крезол гваякол циклотен ксіленол гідрохінон о-етилфенол пірокатехін пірогаллол сірінгон фенолальдегіди фенолкетони та інші впливають негативно-побочно (блокада ферментної системи, пригнічення роботи печінки та нирок, виразка/гастрит/панкреатит та весь популярний список). Онкологія — накопичувальна", — зауважила Анастасія Голобородько

Яке копчене найменш шкідливе та як уникнути шкідливої рідини для копчення:

обирати тільки холодне копчення;

обирати тільки натуральне (довіряти відповідальному виробнику, у продукту легкий запах копчення і приємний деревний аромат присутні в однаковій мірі);

якщо продукт упакований і крім солі та прянощів зазначені Е, підсилювачі смаку або барвник, консервант, висока ймовірність застосування коптильної рідини;

ненормальні та нездорові продукти копчення завжди мають яскравий колір (червоний, цегляний, бордовий у м'яса, помаранчевий, жовтий у риб);

продукт натурального копчення не має яскравого кольору і завжди трохи пахне деревиною.

Копчені продукти. Фото: Freepik

"Важливо використовувати принципи обмеження введення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) на завершальному етапі приготування харчових продуктів. Оскільки ПАВ є можливими людськими канцерогенами, що утворюються під час спалювання палива у процесах копчення та прямого сушіння, які використовуються для приготування харчових продуктів", — резюмувала нутриціологиня.

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