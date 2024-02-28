Чим шкідливі копчені продукти, яке копчення обрати холодне чи гаряче

Копченые изделия. Фото: Freepik

Копченые продукты довольно популярны из-за своего насыщенного вкуса и особого аромата. Но уровень их полезности зависит от способа приготовления и употребления.

Об этом сообщила нутрициолог Анастасии Голобородько в своем Telegram.

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Употребление копченых продуктов является причиной повышенного поступления ПАВ в организм человека. ПАВ — продукты распада при горении. Не все изготовители контролируют состав дыма.

Простые советы, как безопасно выбирать копченые продукты

Необходимо выбирать продукты холодного копчения, натурального. Доверяя и интересуясь у производителя процессом (или хотя бы читать этикетки и маркировки).

Выбирать толстокожие рыбы холодного копчения (а не тонкокожие горячего). Кроме самих аминокислот (структура у них нарушена), другие микронутриенты под влиянием горячего копчения разрушаются. Продукты распада дымления и ПАУ — накапливаются. А холодное копчение рыб с плотной шкуркой сохраняет питательную ценность, жирные полезные кислоты не разрушены, накопление ПАВ совсем почти не пропускает.

Копченая рыба. Фото: Freepik

Нутрициолог добавляет, что нужно категорически отказаться от продуктов, которые коптились с использованием "жидкого дыма", поскольку содержащиеся в нем вещества накапливаются в организме и провоцируют онкологические заболевания.

"У коптильной жидкости список отрицательно-побочных действий еще хуже, чем у неконтролируемого и подвального, быстрого горячего. Жидкий дым плохой не потому, что "химия", а потому, что "фенол м-крезол о-крезол п-крезол гваякол циклотен ксиленол гидрохинон о-этилфенол пирокатехин пирогаллол сирингон фенолальдегиды фенолкетоны и другие оказывают отрицательное влияние (блокада ферментной системы, угнетение работы печени и почек, язва/гастрит/панкреатит и весь популярный список). Онкология — накопительная", — отметила Анастасия Голобородько

Какое копченое наименее вредно и как избежать вредной жидкости для копчения:

выбирать только холодное копчение;

выбирать только натуральное (доверять ответственному производителю, у продукта легкий запах копчения и приятный древесный аромат присутствуют в равной степени);

если продукт упакован и кроме соли и пряностей указаны Е, усилители вкуса или краситель, консервант, высока вероятность применения коптильной жидкости;

ненормальные и нездоровые продукты копчения всегда имеют яркий цвет (красный, кирпичный, бордовый у мяса, оранжевый, желтый у рыб);

продукт натурального копчения не имеет яркого цвета и всегда чуть-чуть пахнет древесиной.

Копченые продукты. Фото: Freepik

"Важно использовать принципы ограничения введения полициклических ароматических углеводородов (ПАВ) на завершающем этапе приготовления пищевых продуктов. Поскольку ПАВ являются возможными человеческими канцерогенами, образующимися при сжигании топлива в процессах копчения и прямой сушки, которые используются для приготовления пищевых продуктов", — резюмировала нутрициолог.

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