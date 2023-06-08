Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Дослідження показали, кому шкідливо, а кому корисно пити каву arrow

Дослідження показали, кому шкідливо, а кому корисно пити каву

8 червня 2023 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дослідження показали, кому шкідливо, а кому корисно пити каву
Жінка п'є каву. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Споживання кави може бути як корисним, так і шкідливим. Так, це може запобігти багатьом захворюванням, покращити настрій та навіть допомогти схуднути, однак у протилежному випадку кава шкідлива для тих, хто має панічний розлад чи гіпертонію.

Про це повідомляє GALVANIZED MEDIA.

Читайте також:

Користь від кави

"Регулярне споживання трьох-п’яти чашок кави асоціювалося зі зниженням на 15% ризику розвитку серцево-судинних захворювань у "здорових людей", — зазначає видання.

Вживання 1-5 чашок кави на день зменшує ризик смерті порівняно з повною відмовою. Для тих, хто мав інциденти з серцем, кава не збільшує ризик інших серцевих проблем. При вживанні 3-4 чашок кави на день ризик інсульту знижується на 21%. Крім того, кава знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, деменції, а також деяких видів раку.

"Кава відіграє важливу роль у гормональному здоров’ї та містить важливі антиоксиданти. Ось чому каву пов’язують зі зниженим ризиком раку ендометрію, тобто раку, який вражає слизову оболонку матки", — стверджує видання.

Також кава може допомогти зменшити ризик розвитку діабету 2 типу, що пов'язано з взаємодією кофеїну з клітинами підшлункової залози, яким цей напій допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Жінка додає молоко в каву. Фото: freepik.com

Шкода від кофеїну

Зазначається, що кава може посилити тривожність у людей, що мають панічний розлад, а також у тих, хто чутливий до кофеїну. 

"Зазвичай потрібна більша кількість кофеїну — приблизно п’ять чашок кави — щоб викликати у людей відчуття паніки чи тривоги, і це трапляється частіше з людьми, які вже мають панічний розлад", — зазначає видання. 

Тому, якщо у вас панічний розлад або часто відчуваєте тривогу, ви можете зменшити кількість кави, яку вживаєте.

Також кава може бути шкідливою для людей із гіпертонією, тому їм радять стежити за кількостями випитої кави, адже це може призвести до стрибків артеріального тиску.

Дівчина тримає чашку з кавою. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що багато хто з нас полюбляє каву, а дехто робить собі цей напій під час прийому їжі. Так чи варто так робити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB