Дослідження показали, кому шкідливо, а кому корисно пити каву

Жінка п'є каву. Фото: freepik.com

Споживання кави може бути як корисним, так і шкідливим. Так, це може запобігти багатьом захворюванням, покращити настрій та навіть допомогти схуднути, однак у протилежному випадку кава шкідлива для тих, хто має панічний розлад чи гіпертонію.

Про це повідомляє GALVANIZED MEDIA.

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Користь від кави

"Регулярне споживання трьох-п’яти чашок кави асоціювалося зі зниженням на 15% ризику розвитку серцево-судинних захворювань у "здорових людей", — зазначає видання.

Вживання 1-5 чашок кави на день зменшує ризик смерті порівняно з повною відмовою. Для тих, хто мав інциденти з серцем, кава не збільшує ризик інших серцевих проблем. При вживанні 3-4 чашок кави на день ризик інсульту знижується на 21%. Крім того, кава знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, деменції, а також деяких видів раку.

"Кава відіграє важливу роль у гормональному здоров’ї та містить важливі антиоксиданти. Ось чому каву пов’язують зі зниженим ризиком раку ендометрію, тобто раку, який вражає слизову оболонку матки", — стверджує видання.

Також кава може допомогти зменшити ризик розвитку діабету 2 типу, що пов'язано з взаємодією кофеїну з клітинами підшлункової залози, яким цей напій допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Жінка додає молоко в каву. Фото: freepik.com

Шкода від кофеїну

Зазначається, що кава може посилити тривожність у людей, що мають панічний розлад, а також у тих, хто чутливий до кофеїну.

"Зазвичай потрібна більша кількість кофеїну — приблизно п’ять чашок кави — щоб викликати у людей відчуття паніки чи тривоги, і це трапляється частіше з людьми, які вже мають панічний розлад", — зазначає видання.

Тому, якщо у вас панічний розлад або часто відчуваєте тривогу, ви можете зменшити кількість кави, яку вживаєте.

Також кава може бути шкідливою для людей із гіпертонією, тому їм радять стежити за кількостями випитої кави, адже це може призвести до стрибків артеріального тиску.

Дівчина тримає чашку з кавою. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що багато хто з нас полюбляє каву, а дехто робить собі цей напій під час прийому їжі. Так чи варто так робити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.