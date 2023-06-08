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Исследования показали, кому вредно, а кому полезно пить кофе

8 июня 2023 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Исследования показали, кому вредно, а кому полезно пить кофе
Женщина пьет кофе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Потребление кофе может быть как полезным, так и вредным. Так, это может предотвратить многие заболевания, улучшить настроение и даже помочь похудеть, однако в противном случае кофе вреден для тех, кто имеет паническое расстройство или гипертонию.

Об этом сообщает GALVANIZED MEDIA.

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Польза от кофе

"Регулярное потребление трех-пяти чашек кофе ассоциировалось со снижением на 15% риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у "здоровых людей", — отмечает издание.

Употребление 1-5 чашек кофе в день уменьшает риск смерти по сравнению с полным отказом. Для тех, кто имел инциденты с сердцем, кофе не увеличивает риск других сердечных проблем. При употреблении 3-4 чашек кофе в день риск инсульта снижается на 21%. Кроме того, кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции, а также некоторых видов рака.

"Кофе играет важную роль в гормональном здоровье и содержит важные антиоксиданты. Вот почему кофе связывают с пониженным риском рака эндометрия, то есть рака, поражающего слизистую матки", — утверждает издание.

Также кофе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа, что связано с взаимодействием кофеина с клетками поджелудочной железы, которым этот напиток помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Женщина добавляет молоко в кофе. Фото: freepik.com

Вред от кофеина

Отмечается, что кофе может усилить тревожность у людей, имеющих паническое расстройство, а также у чувствительных к кофеину.

"Обычно нужно большее количество кофеина — примерно пять чашек кофе — чтобы вызвать у людей ощущение паники или тревоги, и это случается чаще с людьми, которые уже имеют паническое расстройство", — отмечает издание.

Поэтому, если у вас паническое расстройство или часто испытываете тревогу, вы можете уменьшить количество употребляемого кофе.

Также кофе может быть вредным для людей с гипертонией, поэтому им советуют следить за количествами выпитого кофе, ведь это может привести к скачкам артериального давления.

Девушка держит чашку с кофе. Фото: freepik.com

Напомним, что многие из нас любят кофе, а некоторые делают себе этот напиток во время приема пищи. Так стоит ли так поступать, чтобы не навредить своему здоровью.

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