Sony оголосила список ігор, які у жовтні видалить з PS Plus
Японська корпопрація Sony, яка не так давно стала блокувати турецькі акаунти користувачів з РФ, у жовтні проведе очистку свого цифрового серівсу PS Plus. Наприкінці цього року покинуть сервіс 16 ігор.
Про це повідомляє портал gagadget.
До списку потрапили дві частини Far Cry
Не так давно японці поповнили бібліотеку 16 своїми новими творіннями, але натомість вирішили вилучити 16 старих ігор. Відтак з 17 жовтня будуть недоступні 3, 4 та 5 частини японського бойовика Yakuza, який було створено як ексклюзив для Playstation. Тож улюбленцям походжень Кірю Казуми доведеться попрощатися з деякими його пригодами.
Удар від японців відчують на собі і шанувальники cерії пригодницьких екшнів від першої особи Far Cry. Протидіяти південноазійському терористу Пейгану Міну та лідеру жорстокої релігійної секти "Едемові Ворота" Йосипу Сіду більше не вийде — наприкінці жовтня Far Cry 4 та Far Cry 5 стануть недоступними.
Повний список ігор, які будуть недоступні з 17 жовтня
- The Medium
- The Quarry
- Far Cry 4
- Far Cry 5
- INSIDE
- LIMBO (Deluxe)
- Astebreed
- Clouds & Sheep 2
- GAL*GUNVOLT BURST
- Goosebumps: The Game
- NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
- The Crew
- TorqueL
- Yakuza 3 Remastered (Deluxe)
- Yakuza 4 Remastered (Deluxe)
- Yakuza 5 Remastered (Deluxe)
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що реслер та актор Джон Сіна прийме участь в озвучці файтингу Mortal Kombat 1. А у WSJ дізналися, що незабаром на YouTube теж можна буде пограти в онлайн-гру.