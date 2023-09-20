Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Sony оголосила список ігор, які у жовтні видалить з PS Plus arrow

Sony оголосила список ігор, які у жовтні видалить з PS Plus

20 вересня 2023 17:34
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Sony оголосила список ігор, які у жовтні видалить з PS Plus
Антагоніст Far Cry 5 Йосип Сід. Скріншот з гри
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Японська корпопрація Sony, яка не так давно стала блокувати турецькі акаунти користувачів з РФ, у жовтні проведе очистку свого цифрового серівсу PS Plus. Наприкінці цього року покинуть сервіс 16 ігор.

Про це повідомляє портал gagadget.

Читайте також:

До списку потрапили дві частини Far Cry

Не так давно японці поповнили бібліотеку 16 своїми новими творіннями, але натомість вирішили вилучити 16 старих ігор. Відтак з 17 жовтня будуть недоступні 3, 4 та 5 частини японського бойовика Yakuza, який було створено як ексклюзив для Playstation. Тож улюбленцям походжень Кірю Казуми доведеться попрощатися з деякими його пригодами.

Удар від японців відчують на собі і шанувальники cерії пригодницьких екшнів від першої особи Far Cry. Протидіяти південноазійському терористу Пейгану Міну та лідеру жорстокої релігійної секти "Едемові Ворота" Йосипу Сіду більше не вийде — наприкінці жовтня Far Cry 4 та Far Cry 5 стануть недоступними.

Повний список ігор, які будуть недоступні з 17 жовтня

  • The Medium
  • The Quarry
  • Far Cry 4
  • Far Cry 5
  • INSIDE
  • LIMBO (Deluxe)
  • Astebreed
  • Clouds & Sheep 2
  • GAL*GUNVOLT BURST
  • Goosebumps: The Game
  • NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
  • The Crew
  • TorqueL
  • Yakuza 3 Remastered (Deluxe)
  • Yakuza 4 Remastered (Deluxe)
  • Yakuza 5 Remastered (Deluxe)

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що реслер та актор Джон Сіна прийме участь в озвучці файтингу Mortal Kombat 1. А у WSJ дізналися, що незабаром на YouTube теж можна буде пограти в онлайн-гру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз