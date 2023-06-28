Не відео єдиними: в YouTube можна буде зіграти в онлайн-гру

Чоловік сидить в телефоні в YouTube. Фото: google.com

Google планує запровадити онлайн-ігри в сервісі YouTube. Вони будуть доступні через програму та вебсайт на різних мобільних пристроях і комп'ютерах.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Зазначається, що це нововведення від Google має назву Playables.

Наразі серед ігор відзначається класична аркада Stack Bounce, де гравці будуть розбивати шари блоків м'ячем. Зараз ця гра проходить внутрішнє тестування серед працівників.

За даними видання, ініціатива Google щодо ігор на YouTube спрямована на пошук нових сфер зростання після зниження витрат на рекламу. У відповідь на запитання про ці чутки, представники Google спростували їх.

"Ігри завжди були в центрі уваги YouTube. Ми постійно експериментуємо з новими функціями, але наразі немає нічого, що ми можемо офіційно оголосити", — зазначили в пресслужбі Google.

Крім того, компанія все ще планує випуск ПК-клієнта Google Play Games, але дати його релізу поки що не зазначаються.

Нагадаємо, що на популярній платформі відеохостингу YouTube запрацювала нова функція. Вона автоматично дублює озвучення відеороликів завдяки штучному інтелекту.