Джон Сіна озвучить персонажа у відомій файтинг-грі

Американський реслер та актор Джон Сіна. Фото: Britannica

Франшиза Mortal Kombat має довгу історію представлення гостьових персонажів. Майбутня Mortal Kombat 1 не стане виключенням. Американський реслер та актор Джон Сіна озвучить свого персонажа.

Про це повідомляє GamingBolt.

Читайте також:

Джон Сіна в Mortal Kombat 1

Після релізу гри персонажі Peacemaker з DC, Omni-Man з Invincible та Homelander із The Boys з'являться у вигляді доповнень. Антигерої будуть відтворювати зовнішній вигляд своїх телевізійних аналогів, а також їх озвучать справжні актори.

Очільник NetherRealm Studios Ед Бун розповів, що Джон Сіна, який виконує роль Миротворця у всесвіті DC, озвучить свого персонажа в Mortal Kombat 1.

Також відомо, що персонажа Omni-Man озвучить Джей К. Сіммонс.

Реліз Mortal Kombat 1 запланований на 19-те вересня для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch і PC.

Нагадаємо, у популярній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська мова. Поки що це буде текстовий переклад, про озвучку українською не йдеться.

Також ми писали, що у Microsoft оновлять свій відомий графічний редактор Paint. Ця програма буде мати більше можливостей та робити багато функцій за користувача.