Джон Сіна озвучить персонажа у відомій файтинг-грі
Франшиза Mortal Kombat має довгу історію представлення гостьових персонажів. Майбутня Mortal Kombat 1 не стане виключенням. Американський реслер та актор Джон Сіна озвучить свого персонажа.
Про це повідомляє GamingBolt.
Джон Сіна в Mortal Kombat 1
Після релізу гри персонажі Peacemaker з DC, Omni-Man з Invincible та Homelander із The Boys з'являться у вигляді доповнень. Антигерої будуть відтворювати зовнішній вигляд своїх телевізійних аналогів, а також їх озвучать справжні актори.
Очільник NetherRealm Studios Ед Бун розповів, що Джон Сіна, який виконує роль Миротворця у всесвіті DC, озвучить свого персонажа в Mortal Kombat 1.
Також відомо, що персонажа Omni-Man озвучить Джей К. Сіммонс.
Реліз Mortal Kombat 1 запланований на 19-те вересня для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch і PC.
Нагадаємо, у популярній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська мова. Поки що це буде текстовий переклад, про озвучку українською не йдеться.
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