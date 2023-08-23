В Paint незабаром з'явиться неймовірна функція, яка полегшить вам життя

Користування ноутбуком. Ілюстративне фото: pixabay

У Microsoft оновлять свій відомий графічний редактор Paint. Ця програма буде мати більше можливостей та робити багато функцій за користувача.

Про це повідомили у порталі Windows Central.

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Що зміниться

Зазначається, що в Paint буде впроваджено нейромережу, яка буде створювати зображення завдяки текстовому опису. Наразі функцію тестують, використовуючи бета-версію Windows 11. Її реліз з'явиться після видалення недоліків в осінній період.

Після того, як програма оновиться, в боковому меню Paint буде функція "Magic Paint". На неї необхідно натиснути та написати опис того, що ви бажаєте створити. Крім того, за бажанням можна обрати один зі стилів, які є доступними.

Після цього нейромережа підбере потрібну картинку та зробить з неї малюнок. Таке зображення можна буде ще допрацювати вручну.

Приклад того, як працюватиме ця опція. Фото: Windows Central

Де ще з'являться нейромережі

Також нейромережі будуть в таких програмах, як:

"Фотографії";

"Камера";

"Ножиці".

Для програми "Фотографії" це включатиме нову функцію, завдяки якій можна буде ідентифікувати ту чи іншу людину або об'єкти на світлині. Після чого їх можна вирізати та вставити в інше зображення.

Нагадаємо, компанія Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі тепер матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку без втручання алгоритмів.