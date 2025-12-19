Які прилади можна підключити до зарядної станції під час блекаута

Зарядна станція. Фото: кадр з відео

Через постійні відключення світла після обстрілів РФ люди активно шукають альтернативні джерела енергії, і одним із найпопулярніших варіантів стають портативні зарядні станції. Вони менші за генератори, але достатньо потужні, щоб живити деякі пристрої.

Про це повідомляє NV.

Що можна підключити в зарядні станції

У домашніх умовах зарядна станція перетворюється на справжнього універсального помічника. Вона здатна забезпечити енергією електровелосипед, підтримати роботу акваріумного насоса або навіть критично важливого медичного обладнання, наприклад апарату штучної вентиляції легень. При виборі такого пристрою варто не економити та віддавати перевагу перевіреним виробникам. Саме їхню техніку навіть українські військові застосовують на фронті для підзарядки дронів.

Головним критерієм при виборі пристроїв для підключення до портативної зарядної станції є її вихідна потужність. Вона вимірюється у ватах (Вт) і показує, яку безперервну енергію станція здатна видавати. Потужніші моделі можуть забезпечувати роботу більш енерговитратних приладів. Водночас важливо враховувати й інші характеристики, зокрема тип вихідного струму, який також впливає на сумісність пристроїв зі станцією.

Станції потужністю до 300 Вт легко справляються зі смартфонами, планшетами, ноутбуками чи невеликими світильниками. Це оптимальний варіант для мобільного використання та короткочасних перебоїв з електрикою.

Моделі з потужністю 500–1000 Вт дозволяють підключати телевізор, роутер, невеликий холодильник або навіть мікрохвильову піч.

А зарядні станції потужністю понад 1000 Вт здатні живити пральні машини та електроінструменти, проте слід пам’ятати: одночасне використання кількох потужних приладів може перевантажити станцію.

Варто пам’ятати, що холодильники та пральні машини мають пускові струми, які значно перевищують їхню номінальну потужність. Наприклад, якщо пристрій споживає 400 Вт у звичайному режимі, під час запуску компресора пікове навантаження може сягати 800 Вт. Тому зарядна станція обов’язково повинна мати запас потужності, інакше вона просто відключиться. Фахівці радять враховувати цей нюанс і уникати підключення енерговитратних приладів до малопотужних моделей.

Чому техніка може вийти з ладу після підключення до станції

Іноді при підключенні до портативної зарядної станції електроприлади можуть виходити з ладу. Причина в тому, що їхні технічні параметри не розраховані на живлення від джерела з нестабільним сигналом. Щоб побутова техніка працювала безпечніше, зарядна станція має видавати чисту синусоїду — саме така конфігурація сигналу вважається оптимальною для чутливої електроніки.

Практично будь-який побутовий прилад, від фена до індукційної плити, можна вважати чутливим до нестабільного живлення. Тому при виборі портативної електростанції краще одразу обирати модель з чистою синусоїдою. Такий сигнал забезпечується завдяки роботі станції на інверторі, що гарантує безпечну експлуатацію техніки.

Щоб портативна зарядна станція служила довго і працювала без збоїв, важливо дотримуватися кількох правил. Її не слід розташовувати поруч із джерелами тепла, під прямими сонячними променями або у вологих приміщеннях. Для підключення завжди використовуйте сертифіковані кабелі та адаптери. Якщо плануєте живити кілька пристроїв одночасно, обов’язково перевіряйте їхню сумарну потужність, яка не має перевищувати максимальні можливості станції.

Якщо зарядна станція довгий час не використовувалася, спершу обов’язково підзарядіть її, щоб уникнути деградації батареї. При цьому стежте, щоб пристрій не падав і не піддавався ударам — навіть непомітний струс може пошкодити внутрішні елементи. Якщо помітите, що станція сильно нагрівається, не ризикуйте: відключайте її на деякий час, адже навіть техніка потребує відпочинку.

