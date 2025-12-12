Де не можна ставити зарядну станцію під час відключень світла — 6 місць у домі

Портативна зарядна станція. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядна станція стала для багатьох незамінною річчю під час регулярних відключень світла. Водночас її розміщення в неправильному місці може створити реальний ризик для безпеки та самої техніки.

Про це пише Gazeta.ua.

Реклама

Читайте також:

Де зарядній станції не місце — і чому це небезпечно

Найбільш ризикований варіант — будь-які вологі зони. Йдеться про ванну кімнату, простір біля кухонної мийки, а також сирі підвали чи гаражі без нормальної вентиляції. У таких умовах вода або конденсат здатні потрапити всередину корпусу, і навіть незначна волога може спричинити коротке замикання та пожежу.

Не менш важливо уникати локацій із різкими перепадами температури. Узимку це, наприклад, неопалюваний балкон, а влітку — перегріте приміщення. Такі умови негативно впливають на літій-іонну батарею: холод помітно знижує робочу місткість, а спека підвищує ризик перегріву й пришвидшує деградацію акумулятора. Зазначається, що оптимальний діапазон для роботи та зберігання зазвичай становить 10-25 °C. Також станцію не варто залишати під прямими сонячними променями: тривале нагрівання, зокрема на підвіконні, прискорює зношування та підвищує ймовірність термічного пошкодження.

Ще одна поширена помилка — ставити пристрій там, де його легко випадково зачепити або зіштовхнути. Хиткі полички, край столу чи місця активності дітей і домашніх тварин підвищують ризик падіння. Після удару можуть постраждати корпус або роз'єми, а зовнішні пошкодження не завжди помітні одразу — з часом вони здатні призвести до серйозних збоїв і порушення внутрішньої ізоляції.

Для безпечної експлуатації варто контролювати сумарну потужність підключених приладів: перевищення максимальної вихідної потужності може викликати перегрів і скоротити ресурс станції. Також варто користуватися лише оригінальними або рекомендованими виробником кабелями, не розряджати акумулятор "в нуль" для збереження ресурсу та не відкривати й не ремонтувати станцію самостійно — у разі проблем звертатися до сервісного центру.

Нагадаємо, обмеження електроспоживання можуть зберігатися протягом усього холодного періоду. Через це мешканці багатоквартирних будинків, які не мають змоги встановити бензиновий або дизельний генератор, усе частіше розглядають придбання портативної зарядної станції.

Також ми писали, що у 2025 році зарядні станції стали для багатьох українців справжнім порятунком під час тривалих відключень світла. Водночас зі зростанням їхньої популярності збільшуються й ризики, особливо коли такі пристрої розміщують у невдалих місцях, зокрема просто біля ліжка.