Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 6 мест в доме, где опасно ставить зарядную станцию

6 мест в доме, где опасно ставить зарядную станцию

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:41
Где нельзя ставить зарядную станцию во время отключений света — 6 мест в доме
Портативная зарядная станция. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядная станция стала для многих незаменимой вещью во время регулярных отключений света. В то же время ее размещение в неправильном месте может создать реальный риск для безопасности и самой техники.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Реклама
Читайте также:

Где зарядной станции не место — и почему это опасно

Наиболее рискованный вариант — любые влажные зоны. Речь идет о ванной комнате, пространство возле кухонной мойки, а также сырые подвалы или гаражи без нормальной вентиляции. В таких условиях вода или конденсат способны попасть внутрь корпуса, и даже незначительная влага может вызвать короткое замыкание и пожар.

Не менее важно избегать локаций с резкими перепадами температуры. Зимой это, например, неотапливаемый балкон, а летом — перегретое помещение. Такие условия негативно влияют на литий-ионную батарею: холод заметно снижает рабочую емкость, а жара повышает риск перегрева и ускоряет деградацию аккумулятора. Отмечается, что оптимальный диапазон для работы и хранения обычно составляет 10-25 °C. Также станцию не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами: длительный нагрев, в частности на подоконнике, ускоряет износ и повышает вероятность термического повреждения.

Еще одна распространенная ошибка — ставить устройство там, где его легко случайно задеть или столкнуть. Хитрые полочки, край стола или места активности детей и домашних животных повышают риск падения. После удара могут пострадать корпус или разъемы, а внешние повреждения не всегда заметны сразу — со временем они способны привести к серьезным сбоям и нарушению внутренней изоляции.

Для безопасной эксплуатации стоит контролировать суммарную мощность подключённых приборов: превышение максимальной выходной мощности может вызвать перегрев и сократить ресурс станции. Также стоит пользоваться только оригинальными или рекомендованными производителем кабелями, не разряжать аккумулятор "в ноль" для сохранения ресурса и не открывать и не ремонтировать станцию самостоятельно — в случае проблем обращаться в сервисный центр.

Напомним, ограничения электропотребления могут сохраняться в течение всего холодного периода. Поэтому жители многоквартирных домов, которые не имеют возможности установить бензиновый или дизельный генератор, все чаще рассматривают приобретение портативной зарядной станции.

Также мы писали, что в 2025 году зарядные станции стали для многих украинцев настоящим спасением во время длительных отключений света. В то же время с ростом их популярности увеличиваются и риски, особенно когда такие устройства размещают в неудачных местах, в том числе прямо возле кровати.

безопасность отключения света полезные советы зарнядная станция аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации