Где нельзя ставить зарядную станцию во время отключений света — 6 мест в доме

Зарядная станция стала для многих незаменимой вещью во время регулярных отключений света. В то же время ее размещение в неправильном месте может создать реальный риск для безопасности и самой техники.

Наиболее рискованный вариант — любые влажные зоны. Речь идет о ванной комнате, пространство возле кухонной мойки, а также сырые подвалы или гаражи без нормальной вентиляции. В таких условиях вода или конденсат способны попасть внутрь корпуса, и даже незначительная влага может вызвать короткое замыкание и пожар.

Не менее важно избегать локаций с резкими перепадами температуры. Зимой это, например, неотапливаемый балкон, а летом — перегретое помещение. Такие условия негативно влияют на литий-ионную батарею: холод заметно снижает рабочую емкость, а жара повышает риск перегрева и ускоряет деградацию аккумулятора. Отмечается, что оптимальный диапазон для работы и хранения обычно составляет 10-25 °C. Также станцию не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами: длительный нагрев, в частности на подоконнике, ускоряет износ и повышает вероятность термического повреждения.

Еще одна распространенная ошибка — ставить устройство там, где его легко случайно задеть или столкнуть. Хитрые полочки, край стола или места активности детей и домашних животных повышают риск падения. После удара могут пострадать корпус или разъемы, а внешние повреждения не всегда заметны сразу — со временем они способны привести к серьезным сбоям и нарушению внутренней изоляции.

Для безопасной эксплуатации стоит контролировать суммарную мощность подключённых приборов: превышение максимальной выходной мощности может вызвать перегрев и сократить ресурс станции. Также стоит пользоваться только оригинальными или рекомендованными производителем кабелями, не разряжать аккумулятор "в ноль" для сохранения ресурса и не открывать и не ремонтировать станцию самостоятельно — в случае проблем обращаться в сервисный центр.

Напомним, ограничения электропотребления могут сохраняться в течение всего холодного периода. Поэтому жители многоквартирных домов, которые не имеют возможности установить бензиновый или дизельный генератор, все чаще рассматривают приобретение портативной зарядной станции.

Также мы писали, что в 2025 году зарядные станции стали для многих украинцев настоящим спасением во время длительных отключений света. В то же время с ростом их популярности увеличиваются и риски, особенно когда такие устройства размещают в неудачных местах, в том числе прямо возле кровати.