Зарядная станция для квартиры — как правильно рассчитать необходимую емкость

Зарядная станция EcoFlow. Фото: кадр из видео/YouTube

Ограничения потребления электроэнергии, о которых предупреждает "Укрэнерго", могут продолжаться в течение всего холодного сезона. Поэтому жители многоквартирных домов, которые не могут установить бензиновый или дизельный генератор, все чаще задумываются о покупке портативной зарядной станции — так называемого "экофлоу".

О том, как правильно рассчитать емкость зарядной станции, пишет OBOZ.ua.

Как работает онлайн-калькулятор для выбора зарядной станции

Самое сложное при выборе такого устройства — определить необходимую мощность и емкость, ведь именно от этого напрямую зависит цена станции. Чтобы упростить задачу, в сети распространяют специальный калькулятор для зарядных станций, который помогает приблизительно оценить нужные параметры.

Принцип его работы прост. Сначала пользователь выбирает устройства, которые планирует питать от зарядной станции. Для каждого из них в таблице, которая прилагается к калькулятору, нужно указать мощность и ориентировочное время работы. После этого сервис формирует подборку вариантов зарядных станций, соответствующих указанным потребностям.

Например, вы хотите, чтобы от "экофлоу" работали несколько базовых приборов в квартире. В калькуляторе выбираете:

Wi-Fi-роутер мощностью 10 Вт со временем работы 5 часов;

оптический конвертор мощностью 5 Вт со временем работы 5 часов;

LED-лампу на 10 Вт на 3 часа;

ноутбук на 60 Вт на 3 часа;

холодильник на 100 Вт с непрерывной работой в течение суток (24 часа).

На основе этих данных калькулятор рассчитывает рекомендуемые характеристики станции.

Таблица расчета емкости зарядной станции. Фото: скриншот

В приведенном примере результат имеет следующий вид:

минимальная емкость зарядной станции должна составлять примерно 2 685 Вт-ч;

рабочая мощность — около 180 Вт.

Это дает понимание, на какие модели ориентироваться при выборе, чтобы техника могла работать нужное время без перегрузок.

В то же время важно помнить, что такой инструмент предназначен лишь для ориентировочных расчетов. Для более точного подбора станции следует внимательно учитывать реальные параметры конкретных приборов, которые вы планируете подключать к "экофлоу", в частности их потребляемую мощность, возможные пусковые токи и реальный сценарий использования в вашем доме.

Напомним, в 2025 году зарядные станции стали настоящим спасением для украинцев во время длительных отключений электричества. Но вместе с массовым использованием растут и риски — особенно когда такие устройства ставят просто рядом с кроватью, не задумываясь о безопасных условиях эксплуатации.

Также мы писали, что зарядные станции фактически превратились в базовую технику для многих украинцев на фоне регулярных перебоев со светом. Они помогают пережить блэкауты, однако неправильное расположение может быстро повредить устройство и создать опасность для дома.