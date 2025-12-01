Зарядна станція для квартири — як правильно розрахувати необхідну місткість

Зарядна станція EcoFlow. Фото: кадр з відео/YouTube

Обмеження споживання електроенергії, про які попереджає "Укренерго", можуть тривати впродовж усього холодного сезону. Тому мешканці багатоквартирних будинків, які не можуть встановити бензиновий чи дизельний генератор, дедалі частіше замислюються про покупку портативної зарядної станції — так званого "екофлоу".

Про те, як правильно розрахувати місткість зарядної станції, пише OBOZ.ua.

Як працює онлайн-калькулятор для вибору зарядної станції

Найскладніше під час вибору такого пристрою — визначити необхідну потужність і місткість, адже саме від цього напряму залежить ціна станції. Щоб спростити задачу, у мережі поширюють спеціальний калькулятор для зарядних станцій, який допомагає приблизно оцінити потрібні параметри.

Принцип його роботи простий. Спочатку користувач обирає пристрої, які планує живити від зарядної станції. Для кожного з них у таблиці, що додається до калькулятора, потрібно вказати потужність та орієнтовний час роботи. Після цього сервіс формує добірку варіантів зарядних станцій, що відповідають зазначеним потребам.

Наприклад, ви хочете, щоб від "екофлоу" працювали кілька базових приладів у квартирі. У калькуляторі обираєте:

Wi-Fi-роутер потужністю 10 Вт із часом роботи 5 годин;

оптичний конвертор потужністю 5 Вт із часом роботи 5 годин;

LED-лампу на 10 Вт на 3 години;

ноутбук на 60 Вт на 3 години;

холодильник на 100 Вт із безперервною роботою протягом доби (24 години).

На основі цих даних калькулятор розраховує рекомендовані характеристики станції.

Таблиця розрахунку місткості зарядної станції. Фото: скриншот

У наведеному прикладі результат має такий вигляд:

мінімальна місткість зарядної станції має становити приблизно 2 685 Вт-год;

робоча потужність — близько 180 Вт.

Це дає розуміння, на які моделі орієнтуватися під час вибору, щоб техніка могла працювати потрібний час без перевантажень.

Водночас важливо пам'ятати, що такий інструмент призначений лише для орієнтовних розрахунків. Для точнішого підбору станції слід уважно враховувати реальні параметри конкретних приладів, які ви плануєте підключати до "екофлоу", зокрема їхню споживану потужність, можливі пускові струми та реальний сценарій використання у вашій оселі.

Нагадаємо, у 2025 році зарядні станції стали справжнім порятунком для українців під час тривалих вимкнень електрики. Але разом із масовим використанням зростають і ризики — особливо коли такі пристрої ставлять просто поруч із ліжком, не замислюючись про безпечні умови експлуатації.

Також ми писали, що зарядні станції фактично перетворилися на базову техніку для багатьох українців на тлі регулярних перебоїв зі світлом. Вони допомагають пережити блекаути, однак неправильне розташування може швидко пошкодити пристрій і створити небезпеку для оселі.