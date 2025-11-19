Відео
Головна Технології Бюджетні зарядні станції для блекаутів — що обрати у 2025

Бюджетні зарядні станції для блекаутів — що обрати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:32
Оновлено: 12:23
Зі світлом під час відключень — ТОП-3 бюджетні зарядні станції
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2. Фото: кадр з відео/YouTube

Не завжди потрібна велика і дорога зарядна станція, щоб спокійно пережити планове відключення світла. Якщо правильно порахувати базові потреби, цілком достатньо компактної бюджетної станції з невеликим запасом потужності та місткості.

Про це пише "Ми-Україна".

Читайте також:

Скільки потужності потрібно для світла та інтернету

Поширена помилка — вважати, що для енергетичної автономії вдома обов'язково потрібна станція на кілька кіловатів. Якщо ваше завдання — мати світло, стабільний інтернет і заряджені смартфони, вимоги до техніки значно скромніші.

"Економний набір" зазвичай включає:

  • кілька LED-ламп (приблизно по 5-10 Вт кожна);
  • Wi-Fi роутер зі споживанням 10-15 Вт;
  • медіаконвертер близько 5 Вт;
  • заряджання двох смартфонів, що додає ще 30-40 Вт.

У піковий момент це дає орієнтовно 80-100 Вт навантаження — саме таку потужність має без проблем витримувати зарядна станція.

Для чотиригодинного відключення електроенергії цього рівня споживання потрібно приблизно 240-250 Вт-год місткості. Оптимальним вибором будуть моделі із запасом потужності від 200 Вт і місткістю на рівні близько 250 Вт-год.

Кращі бюджетні моделі

Jackery Explorer 240EU

Класичний базовий варіант із місткістю 240 Вт-год і потужністю 200 Вт.

Зарядная станция Jackery Explorer 240
Зарядна станція Jackery Explorer 240EU. Фото: ek.ua

Це проста в управлінні, надійна станція, яка повністю відповідає розрахованим потребам для короткочасних відключень. Підійде тим, хто хоче просто "взяти та користуватися" без додаткових функцій і складних налаштувань.

Bluetti AC2A

Станція має трохи меншу місткість — 204 Вт-год, зате пропонує вищу пікову потужність до 300 Вт.

Зарядная станция Bluetti AC2A
Зарядна станція Bluetti AC2A. Фото: ek.ua

Часто ця модель оснащується акумуляторами LiFePO4, які служать у кілька разів довше, ніж стандартні літієві батареї. Це хороший варіант для користувачів, яким потрібен невеликий запас по можливостях і довший ресурс.

EcoFlow RIVER 2

Найтехнологічніша модель у цій бюджетній трійці.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2. Фото: ek.ua

Вона пропонує 256 Вт-год місткості, потужність 300 Вт та фірмову надшвидку зарядку X-Stream, яка дозволяє поповнити заряд з 0 до 100% менш ніж за годину. Така станція особливо зручна за відключень "з перервами", коли є можливість швидко підзарядити її між блекаутами і знову забезпечити дім світлом та інтернетом.

Нагадаємо, попит на портативні електростанції в Україні стрімко зріс після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Лише за кілька днів обсяги продажів перевищили показники попередніх місяців, а окремі моделі розкуповують у кілька разів швидше, ніж минулого року.

Також ми писали, що через російські атаки на енергооб'єкти в окремих регіонах України діють графіки відключення світла. Щоб залишатися на зв'язку та мати запас енергії для техніки, українцям варто подбати про заряджені акумулятори й придбати необхідні пристрої, які допоможуть пережити тривалі перерви в електропостачанні.

відключення світла характеристики енергія EcoFlow зарядна станція Bluetti
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
